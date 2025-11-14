МВФ прокомментировал коррупционный скандал в Украине Сегодня 15:16

Расследование НАБУ относительно коррупции в энергетическом секторе Украины подтверждает важность продолжения антикоррупционных реформ, заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Коза.

По ее словам, для Украины критически важно защищать антикоррупционные институты, ведь страна в значительной степени зависит от поддержки международных организаций. Надежная антикоррупционная структура позволяет создать равные условия, защищать государственные ресурсы, улучшать бизнес-климат и привлекать инвестиции.

«Это ключевой элемент реформ для доноров, особенно, когда Украина ищет поддержки международного сообщества для своей программы и других инициатив», — подчеркнула Козак.

Она также отметила, что случаи коррупции в энергетическом секторе подчеркивают необходимость обеспечить антикоррупционным органам ресурсы, доверие и свободу действий для эффективного выполнения их обязанностей.

Реакция ЕС

Как мы сообщали ранее, в ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем. Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией», и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Санкции

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать в течение трех лет.

