Через «Дію» украинцы открыли, изменили или закрыли более 1,6 млн ФЛП

Украинцы открыли онлайн более 900 тысяч ФЛП с начала работы сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Услуги для физических лиц-предпринимателей реализованы на Портале «Действие». Теперь украинцы могут открыть собственное дело, изменить данные или закрыть ФЛП без участия государственного регистратора, используя только онлайн-сервис.

Сколько украинцев воспользовались сервисом

С начала работы автоматизированного сервиса услугами воспользовались 1 686 531 гражданин, среди них:

913 546 человек открыли ФЛП;

362848 внесли изменения в данные;

410 137 закрыли ФЛП.

Министерство юстиции отмечает, что автоматизация этих процессов является очередным шагом в создании современной, прозрачной и удобной системы государственных сервисов для бизнеса.

«Мы продолжаем делать государственные сервисы доступными каждому. Открытие, внесение изменений или закрытие собственного дела сегодня занимает всего несколько минут без очередей, бумаг и лишних процедур. Это пример того, как цифровые технологии уже сегодня меняют взаимодействие граждан и государства», — отметила заместитель министра юстиции по цифровой трансформации Ольга Рябуха.

Напомним, на портале «Дія» есть услуга е-Предприниматель . Там можно подать заявление и получить все необходимые услуги для начала своего дела:

зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем;

зарегистрировать ООО из модельного устава или перевести действующий ООО на модельный устав;

перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость;

открыть банковский счет;

подать вакансии в Центр занятости;

задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;

задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по вопросам охране труда;

зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов;

зарегистрировать РРО;

зарегистрировать ПРРО;

подать уведомление о принятии работника на работу;

подать уведомление об использовании единого счета;

подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

Результат предоставления каждой отдельной услуги можно посмотреть в личном кабинете в разделе Услуги — Заказанные услуги. Также уведомления о результате придут на почту и в личный кабинет в раздел Обратите внимание.

Ранее Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное мобильное приложение «Моя налоговая». Это бесплатное программное решение, разработанное ГНС для упрощения взаимодействия граждан и предпринимателей с налоговой службой.

Ранее Finance.ua писал, что с 1 октября 2025 года изменились условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

