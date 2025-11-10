Сенат США одобрил законопроект, который должен прекратить шатдаун Сегодня 12:21

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о финансировании правительства. Это стало ключевым шагом на пути к возобновлению работы федеральных учреждений.

Об этом пишет CNN.

За документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40. Это стало первым успешным голосованием после 14 предыдущих неудач, когда законопроект не собирал необходимые 60 голосов.

Компромисс после пяти недель противостояния

Тупик, который длился в Сенате более пяти недель, удалось преодолеть после того, как восемь сенаторов-демократов согласились на компромисс. Соглашение предусматривает позже голосование по продлению медицинских субсидий, а также гарантии, что работники федеральных структур, уволенные во время шатдауна, будут возвращены на работу.

Несмотря на достигнутый компромисс, правительство пока не может возобновить работу. Любой сенатор имеет право отложить рассмотрение законопроекта на несколько дней. Кроме того, Палата представителей должна одобрить соглашение, заключенное в Сенате.

Что известно о шатдауне в США

Шатдаун в США начался 1 октября . Такая ситуация возникает в том случае, когда американскому Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. К моменту приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников уходят в неоплачиваемый отпуск.

Из-за остановки работы правительства США произошел хаос в процессе продажи недвижимости в зонах затопления, вызванных недавними наводнениями.

Чем дольше длится остановка работы федерального правительства, тем больше потерь несет американская экономика. По подсчетам Независимого бюджетного управления Конгресса США, потери могут составить от 7 до 14 миллиардов долларов.

