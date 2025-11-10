0 800 307 555
ру
НАБУ проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики (фото) обновлено

НАБУ проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики (фото) обновлено, Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что правоохранителям удалось задокументировать деятельность «высокоуровневой преступной организации».
Фото: НАБУ
По данным следствия, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности «Энергоатом».
«15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Детали — позднее», — заявили в НАБУ.
Фото: НАБУ
Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что НАБУ пришли к экс-министру энергетики, министру юстиции Герману Галущенко и в «Энергоатом».
Позже в НАБУ сообщили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.
В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».
По материалам:
Finance.ua
Payment systems