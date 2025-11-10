Нацбанк представил новую памятную монету (фото) Сегодня 13:36

11 ноября стартует продажа новой памятной монеты НБУ, посвященной одному из самых уважаемых небесных покровителей украинского народа — архангелу (архистратигу) Михаилу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Основой дизайна новой монеты стал образ архистратига Михаила с дьяконских ворот Жовковского иконостаса (конец XVII в.), созданного выдающимся украинским мастером Иваном Рутковичем. Это один из известнейших примеров украинского барокко, в котором сочетается духовная глубина и утонченность художественной работы.

О монете

Дизайн

На аверсе изображены царские врата Жовковского иконостаса с молитвой к архангелу Михаилу — одним из самых распространенных христианских обращений к небесному военачальнику. Над вратами — стилизованная арка, символизирующая свет, побеждающий тьму. Сверху надпись: КТО КАК БОГ — традиционное обращение к архистратигу.

На реверсе — образ архангела Михаила с иконы Жовковского иконостаса, выполненный с применением локальной позолоты и цветной печати. Архангел предстает в военных доспехах с мечом и весами на облаках — как небесный воевода и защитник веры. Фон реверса украшен растительным орнаментом в стиле барокко.

Дизайн создала Татьяна Балута, а скульпторами стали Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Номинал и характеристики

Номинал монеты — 10 гривен.

Она изготовлена ​​из серебра 999 пробы. Масса в чистоте — 31,1 г.

Технологии отделки — локальная позолота, цветная печать.

Купить монету можно будет с 11 ноября 2025 года на сайте интернет-магазина нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

