Нацбанк представил новую памятную монету (фото)

538
Нацбанк представил новую памятную монету (фото)
Нацбанк представил новую памятную монету (фото)
11 ноября стартует продажа новой памятной монеты НБУ, посвященной одному из самых уважаемых небесных покровителей украинского народа — архангелу (архистратигу) Михаилу.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Основой дизайна новой монеты стал образ архистратига Михаила с дьяконских ворот Жовковского иконостаса (конец XVII в.), созданного выдающимся украинским мастером Иваном Рутковичем. Это один из известнейших примеров украинского барокко, в котором сочетается духовная глубина и утонченность художественной работы.

О монете

Дизайн

На аверсе изображены царские врата Жовковского иконостаса с молитвой к архангелу Михаилу — одним из самых распространенных христианских обращений к небесному военачальнику. Над вратами — стилизованная арка, символизирующая свет, побеждающий тьму. Сверху надпись: КТО КАК БОГ — традиционное обращение к архистратигу.
Нацбанк представил новую памятную монету (фото)
На реверсе — образ архангела Михаила с иконы Жовковского иконостаса, выполненный с применением локальной позолоты и цветной печати. Архангел предстает в военных доспехах с мечом и весами на облаках — как небесный воевода и защитник веры. Фон реверса украшен растительным орнаментом в стиле барокко.
Дизайн создала Татьяна Балута, а скульпторами стали Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Номинал и характеристики

  • Номинал монеты — 10 гривен.
  • Она изготовлена ​​из серебра 999 пробы. Масса в чистоте — 31,1 г.
  • Технологии отделки — локальная позолота, цветная печать.
Купить монету можно будет с 11 ноября 2025 года на сайте интернет-магазина нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
