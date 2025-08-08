США очікують дохід у $50 млрд на місяць від митних зборів Трампа — глава Мінторгівлі країни
Влада США планує отримувати в районі $50 млрд на місяць у вигляді митних зборів — у міру посилення мит на імпортні товари з десятків країн світу.
Про це 7 серпня заявив глава Міністерства торгівлі США Говард Лютник в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network.
«А потім надійдуть доходи від напівпровідників, фармацевтичних препаратів і всіляких інших товарів, на які будуть стягуватися додаткові мита», — сказав він.
Розпорядження президента США Дональда Трампа про підвищення мит на імпорт із десятків країн набули чинності 7 серпня. Як повідомляють журналісти, внаслідок цього середня імпортна американська ціна сягнула найвищого рівня за минуле століття, а країни світу зіткнулися з митами від 10% до 50%.
Як сказав Лютник в інтерв’ю Fox Business Network, іноземні компанії можуть отримати звільнення від очікуваних мит на напівпровідники, якщо вони подадуть плани з будівництва заводів у США (і ці плани будуть перевірені аудиторами).
«Мета — домогтися виробництва напівпровідників тут», — сказав міністр і зазначив, що ініціатива має призвести до інвестицій у розмірі близько $1 трлн для підтримки американського виробництва.
Крім того, Лютник, відповідаючи на запитання про окремі переговори з Китаєм щодо продовження тарифного перемир’я, термін якого закінчується 12 серпня, сказав, що вважає досягнення угоди «можливим».
«Я думаю, що ми залишимо ці рішення торговій команді і президенту, але, найімовірніше, вони дійдуть згоди та продовжать його ще на 90 днів, але я залишу це на розсуд цієї команди», — підсумував він.
Нові мита на імпорт у США з мінімальною ставкою 10%, які запровадив президент Дональд Трамп, набули чинності 7 серпня після опівночі (о 07:00 за київським часом).
Продукти з Євросоюзу, Японії та Південної Кореї оподатковуватимуться за тарифами 15%, тоді як імпорт з Тайваню, В’єтнаму і Бангладешу — по 20%. Мінімальна ставка, зокрема для України, Британії та інших країн, становить 10%.
Також Трамп запровадив 39% тариф для Швейцарії, 20% — для Тайваню. Найвищі мита були введені для Сирії — 41%, а також для Лаосу і Бірми — по 40%.
Серед країн з вищими митами є Індія, оскільки Трамп підписав указ про введення додаткових 25% на товари з цієї країни за її купівлю російської нафти. Таким чином загальний тариф для Індії становитиме 50%, він набуде чинності наприкінці цього місяця.
Як повідомляє агентство AP, податки на імпорт у США досягли максимального рівня за майже 100 років. Очікується, що американці платитимуть у середньому на 18,3% більше за імпортну продукцію — це найвищий показник із 1934 року, за даними Бюджетної лабораторії Єльського університету.
