США очікують дохід у $50 млрд на місяць від митних зборів Трампа — глава Мінторгівлі країни Сьогодні 21:30 — Світ

США очікують дохід у $50 млрд на місяць від митних зборів Трампа — глава Мінторгівлі країни

Влада США планує отримувати в районі $50 млрд на місяць у вигляді митних зборів — у міру посилення мит на імпортні товари з десятків країн світу.

Про це 7 серпня заявив глава Міністерства торгівлі США Говард Лютник в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network.

«А потім надійдуть доходи від напівпровідників, фармацевтичних препаратів і всіляких інших товарів, на які будуть стягуватися додаткові мита», — сказав він.

Розпорядження президента США Дональда Трампа про підвищення мит на імпорт із десятків країн набули чинності 7 серпня. Як повідомляють журналісти, внаслідок цього середня імпортна американська ціна сягнула найвищого рівня за минуле століття, а країни світу зіткнулися з митами від 10% до 50%.

Читайте також США підвищили мита до найвищого рівня за століття (деталі)

Як сказав Лютник в інтерв’ю Fox Business Network, іноземні компанії можуть отримати звільнення від очікуваних мит на напівпровідники, якщо вони подадуть плани з будівництва заводів у США (і ці плани будуть перевірені аудиторами).

«Мета — домогтися виробництва напівпровідників тут», — сказав міністр і зазначив, що ініціатива має призвести до інвестицій у розмірі близько $1 трлн для підтримки американського виробництва.

Крім того, Лютник, відповідаючи на запитання про окремі переговори з Китаєм щодо продовження тарифного перемир’я, термін якого закінчується 12 серпня, сказав, що вважає досягнення угоди «можливим».

Читайте також Трамп вводить нові мита для 69 країн

«Я думаю, що ми залишимо ці рішення торговій команді і президенту, але, найімовірніше, вони дійдуть згоди та продовжать його ще на 90 днів, але я залишу це на розсуд цієї команди», — підсумував він.

Нові мита на імпорт у США з мінімальною ставкою 10%, які запровадив президент Дональд Трамп, набули чинності 7 серпня після опівночі (о 07:00 за київським часом).

Продукти з Євросоюзу, Японії та Південної Кореї оподатковуватимуться за тарифами 15%, тоді як імпорт з Тайваню, В’єтнаму і Бангладешу — по 20%. Мінімальна ставка, зокрема для України, Британії та інших країн, становить 10%.

Читайте також Трамп запровадив 35% мито для Канади та розглядає нові мита для інших країн

Також Трамп запровадив 39% тариф для Швейцарії, 20% — для Тайваню. Найвищі мита були введені для Сирії — 41%, а також для Лаосу і Бірми — по 40%.

Серед країн з вищими митами є Індія, оскільки Трамп підписав указ про введення додаткових 25% на товари з цієї країни за її купівлю російської нафти. Таким чином загальний тариф для Індії становитиме 50%, він набуде чинності наприкінці цього місяця.

Як повідомляє агентство AP, податки на імпорт у США досягли максимального рівня за майже 100 років. Очікується, що американці платитимуть у середньому на 18,3% більше за імпортну продукцію — це найвищий показник із 1934 року, за даними Бюджетної лабораторії Єльського університету.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.