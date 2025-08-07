США підвищили мита до найвищого рівня за століття (деталі) — Finance.ua

США підвищили мита до найвищого рівня за століття (деталі) Сьогодні 12:10

Митна система Дональда Трампа набула чинності о 12:01 ночі у Вашингтоні в четвер, підвищивши мита до найвищого рівня за століття, оскільки президент США розпочав нову еру торгової суперечки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Підвищення було введено, попри наполегливі лобістські зусилля іноземних столиць уникнути мита, що підтримують економічну програму Трампа.

Президент Швейцарії Карін Келлер-Суттер повернулася до Швейцарії в середу після того, як не змогла уникнути найжорсткіших мит Трампа. Тайвань, важливий експортер чіпів, також не зміг знизити свою ставку мита.

Нова система Трампа слідує за місяцями погроз та змін і включає так звані взаємні мита для майже всіх іноземних країн, оскільки президент прагне змінити міжнародну торгову систему, розроблену протягом десятиліть.

«Це велика подія, оскільки тепер є нові офіційні тарифи, — сказав Тед Мерфі, торговий юрист у Sidley Austin у Вашингтоні. — Це велика подія, тому що ці тарифи змінили ситуацію. Це початок нової торгової системи і кінець старої.»

Інші аналітики зазначили масу нових мит, з якими тепер зіштовхуються торгові партнери США.

«Ми тепер в новому світі. Навіть для торгових експертів складність цього просто неймовірна», — сказав Чед Боун, старший науковий співробітник в Інституті міжнародної економіки Петерсона.

Взаємні мита підвищать тарифи навіть для економік, з якими США уклали нові торгові угоди, зокрема для ЄС та Японії. Китай, найбільший експортер світу, є окремим випадком: його угода про припинення торгової війни з Вашингтоном закінчується 12 серпня.

Мексика також погодилася на паузу в нових митах на 90 днів, але нові високі мита на Канаду — ще одного партнера США в Північноамериканській торговій угоді — вже набули чинності.

Трамп також заявив, що незабаром оголосить інші мита на фармацевтику, споживчу електроніку та інші сектори, які звільнені від взаємних мит.

У середу він заявив, що введе мито на імпорт чіпів у 100%, хоча не уточнив коли, і також залишив можливість для виключень для компаній, які інвестують в США.

Нова система вступає в силу через кілька годин після того, як США підвищили майбутні мита на Індію, щоб покарати її за покупку російської нафти — що показує, що Трамп готовий використовувати торгову війну для досягнення геополітичних цілей.

Тарифна система від 7 серпня є другим випадком, коли президент наказав митним органам США застосувати широкі взаємні мита. У квітні він розпочав введення мит, перед тим як частково їх призупинити.

Хоча нові взаємні мита Трампа в основному нижчі, ніж ті, що були оголошені 2 квітня в «день визволення», вони підвищують ефективний тариф США до найвищого рівня за десятиліття.

Економічна Правда За матеріалами:

