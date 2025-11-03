Тарифы Трампа бьют по промышленности: крупные экономики не выдерживают давления
Высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали разрушительными для промышленности по всему миру. Крупнейшие экономики в октябре продемонстрировали слабую динамику.
Бизнес-опросы свидетельствуют, что новые пошлины США больно отразились на объемах заказов на заводах, передает Reuters.
В еврозоне из-за низкого спроса в США промышленное производство фактически застыло: новые заказы не растут, а количество работников сокращается.
Экономика Германии не демонстрирует признаков восстановления, а темпы производства снова замедляются. В сентябре объемы заказов у немецких машиностроителей упали. Во Франции промышленность остается слабой. Незначительное сокращение фиксируют и в индустрии Италии.
Только Испания выделяется среди 4 ведущих экономик ЕС, поскольку ее заводы в октябре расширили производство быстрее, чем в сентябре.
Окончательные данные индекса деловой активности для еврозоны подтвердили, что промышленный сектор остается в состоянии стагнации. Рост преимущественно обеспечивает внутренний спрос, тогда как новые внешние заказы сигнализируют о слабости, особенно из-за низкого спроса со стороны Франции и США, — отметил аналитик Паоло Гриньяни из Oxford Economics.
Чего ждут экспортеры
Некоторые сдвиги могут принести торговые переговоры США с Китаем и Южной Кореей.
Напомним, что во время встречи на прошлой неделе Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о деэскалации напряжения, в частности, из-за отсрочки взаимных тарифов и ослабления контроля над редкоземельными металлами, рассказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
Однако экспортеры остаются осторожными по отношению к американскому спросу.
В Китае, например, промышленная активность в октябре росла медленнее, чем прежде. В Южной Корее промышленность вообще снизила темпы. Обе страны зафиксировали падение экспортных заказов.
Эксперты отмечают, что хотя Китай и нарастил экспорт на новые рынки, поставки в США упали на 27% в годовом исчислении.
«Любой эффект от последнего торгового соглашения между США и Китаем будет незначительным, а глобальные риски для роста останутся», — подчеркнул экономист Цичун Хуанг из Capital Economics.
Поделиться новостью
Также по теме
Тарифы Трампа бьют по промышленности: крупные экономики не выдерживают давления
В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать
В Польше с 2026 вырастут пенсии: что известно
Рейтинг самых популярных стран для переезда в 2025 году (инфографика)
В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц
Где в мире живет больше всего миллиардеров