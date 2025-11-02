В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц
Служба таможенной и пограничной охраны США (CBP) вводит новые правила, позволяющие ей фотографировать любого человека, не являющегося гражданином США, въезжающего или выезжающего из страны.
Об этом сообщает Engadget.
Почему в США будут фотографировать иностранцев при въезде в страну
Таким образом CBP хочет собрать достаточно данных для распознавания лица.
Согласно представленным в Федеральный реестр правительства документам, Служба таможенной и пограничной охраны вместе с Министерством внутренней безопасности хотят бороться с террористическими угрозами, мошенническим использованием проездных документов и любыми лицами, превышающими разрешенный срок пребывания.
В представлении указано, что CBP «введет интегрированную автоматизированную систему данных о въезде и выезде для сопоставления записей, включая биографические данные и биометрические данные, иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты и выезжающих из них».
Служба уже имеет право требовать фотографии и отпечатки пальцев от любого въезжающего в страну, но с новыми правилами также получит возможность требовать фото выезжающих.
Сделанные фотографии будут «создавать галереи изображений, связанных с отдельными лицами, включая фотографии, сделанные пограничными служащими, а также фото из паспортов или других проездных документов».
Галерею также используют для сравнения с фотографиями, сделанными в пунктах въезда и выезда.
Когда начнут действовать новые правила
Новые правила вступят в силу 26 декабря 2025 года. Кроме того, CBP также потребуется определенное время для внедрения системы, которая сможет справиться с дополнительной нагрузкой.
Служба также заявляет, что «биометрическая система въезда-выезда может быть полностью внедрена во всех коммерческих аэропортах и морских портах как для въезда, так и для выезда в ближайшие три-пять лет».
Поделиться новостью
Также по теме
В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц
Где в мире живет больше всего миллиардеров
В Чехии выросло количество украинских беженцев после разрешения выезда мужчинам до 23 лет
Трамп сократил квоту на прием беженцев до 7,5 тысячи. Это самый низкий уровень за 40 лет
Еврокомиссия требует от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения на украинский экспорт
Новые санкции принесут россии ежегодные потери на 50 миллиардов долларов — Зеленский