В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц Сегодня 07:19 — Мир

В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц

Служба таможенной и пограничной охраны США (CBP) вводит новые правила, позволяющие ей фотографировать любого человека, не являющегося гражданином США, въезжающего или выезжающего из страны.

Об этом сообщает Engadget.

Почему в США будут фотографировать иностранцев при въезде в страну

Таким образом CBP хочет собрать достаточно данных для распознавания лица.

Согласно представленным в Федеральный реестр правительства документам, Служба таможенной и пограничной охраны вместе с Министерством внутренней безопасности хотят бороться с террористическими угрозами, мошенническим использованием проездных документов и любыми лицами, превышающими разрешенный срок пребывания.

В представлении указано, что CBP «введет интегрированную автоматизированную систему данных о въезде и выезде для сопоставления записей, включая биографические данные и биометрические данные, иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты и выезжающих из них».

Служба уже имеет право требовать фотографии и отпечатки пальцев от любого въезжающего в страну, но с новыми правилами также получит возможность требовать фото выезжающих.

Сделанные фотографии будут «создавать галереи изображений, связанных с отдельными лицами, включая фотографии, сделанные пограничными служащими, а также фото из паспортов или других проездных документов».

Галерею также используют для сравнения с фотографиями, сделанными в пунктах въезда и выезда.

Когда начнут действовать новые правила

Новые правила вступят в силу 26 декабря 2025 года. Кроме того, CBP также потребуется определенное время для внедрения системы, которая сможет справиться с дополнительной нагрузкой.

Служба также заявляет, что «биометрическая система въезда-выезда может быть полностью внедрена во всех коммерческих аэропортах и ​​морских портах как для въезда, так и для выезда в ближайшие три-пять лет».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.