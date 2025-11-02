Рейтинг самых популярных стран для переезда в 2025 году (инфографика)
В 2025 году Канада снова стала самым популярным направлением для тех, кто планирует переезд в другую страну.
Об этом свидетельствует глобальный анализ поисковиков Google, проведенный компанией 1st Move International, пишет Daily Mail.
Самые популярные страны для переезда в 2025 году
По данным исследования, пользователи осуществили более 269 тыс. запросов о возможности эмиграции в Канаду. Страна опередила 74 других направления, включенных в исследование.
Канада удержала лидерство благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и перехватывающим дыхание природными ландшафтами.
Вторую строчку заняла Австралия с более чем 207 тыс. поисков. Страна привлекает эмигрантов тёплым климатом, прекрасными пляжами и спокойным темпом жизни.
На третьем месте — Ирландия, собравшая более 179 тыс. запросов. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о возрастающем интересе к европейским странам с умеренным ритмом жизни.
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году лучшим городом для жизни признана столица Дании. Копенгаген получил 98 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых популярных стран для переезда в 2025 году (инфографика)
В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц
Где в мире живет больше всего миллиардеров
В Чехии выросло количество украинских беженцев после разрешения выезда мужчинам до 23 лет
Трамп сократил квоту на прием беженцев до 7,5 тысячи. Это самый низкий уровень за 40 лет
Еврокомиссия требует от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения на украинский экспорт