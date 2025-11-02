0 800 307 555
Рейтинг самых популярных стран для переезда в 2025 году (инфографика)

Мир
96
В 2025 году Канада снова стала самым популярным направлением для тех, кто планирует переезд в другую страну.
Об этом свидетельствует глобальный анализ поисковиков Google, проведенный компанией 1st Move International, пишет Daily Mail.

Самые популярные страны для переезда в 2025 году

По данным исследования, пользователи осуществили более 269 тыс. запросов о возможности эмиграции в Канаду. Страна опередила 74 других направления, включенных в исследование.
Канада удержала лидерство благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и перехватывающим дыхание природными ландшафтами.
Вторую строчку заняла Австралия с более чем 207 тыс. поисков. Страна привлекает эмигрантов тёплым климатом, прекрасными пляжами и спокойным темпом жизни.
На третьем месте — Ирландия, собравшая более 179 тыс. запросов. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о возрастающем интересе к европейским странам с умеренным ритмом жизни.
ТОП-10 самых популярных стран для переезда в 2025 году
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году лучшим городом для жизни признана столица Дании. Копенгаген получил 98 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру.
По материалам:
Finance.ua
