Рейтинг самых популярных стран для переезда в 2025 году (инфографика)

В 2025 году Канада снова стала самым популярным направлением для тех, кто планирует переезд в другую страну.

Об этом свидетельствует глобальный анализ поисковиков Google, проведенный компанией 1st Move International, пишет Daily Mail.

Самые популярные страны для переезда в 2025 году

По данным исследования, пользователи осуществили более 269 тыс. запросов о возможности эмиграции в Канаду. Страна опередила 74 других направления, включенных в исследование.

Канада удержала лидерство благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и перехватывающим дыхание природными ландшафтами.

Вторую строчку заняла Австралия с более чем 207 тыс. поисков. Страна привлекает эмигрантов тёплым климатом, прекрасными пляжами и спокойным темпом жизни.

На третьем месте — Ирландия, собравшая более 179 тыс. запросов. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о возрастающем интересе к европейским странам с умеренным ритмом жизни.

ТОП-10 самых популярных стран для переезда в 2025 году

