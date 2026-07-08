Как получить выплаты за вред жизни и здоровью из-за войны — новые правила Сегодня 20:12 — Личные финансы

Новые правила предусматривают выплаты до 1 млн

С 16 июня в Украине изменили правила получения единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный в результате военной агрессии рф работникам и лицам на объектах критической инфраструктуры.

Со ссылкой на « Юридический советчик для ВПЛ » рассказываем детали о ключевых изменениях, которые расширяют круг получателей, увеличивают сроки обращения и вводят справедливые доплаты.

Расширение круга лиц и новые условия получения выплат

Теперь право на единовременное государственное пособие имеют:

работники операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств;

лица, пострадавшие непосредственно на объектах критической инфраструктуры, независимо от того, где именно зарегистрирован оператор этой инфраструктуры.

Ранее право на пособие было строго связано с работой на конкретном объекте. Поэтому работники, которых, например, временно отправили работать на другой объект, могли не подпадать под действие Порядка. После изменений право на пособие больше не зависит от того, на каком именно объекте работал человек или находился ли он в трудовых отношениях с этим конкретным объектом.

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на обязательную долю пособия. Теперь его могут получить также совершеннолетние трудоспособные дети, которые учатся в учреждениях профессионального, профессионального высшего или высшего образования (до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет), если погибший член семьи оставил соответствующее личное распоряжение на случай своей смерти. Раньше такие дети не имели права на обязательную долю.

Размеры выплат и доплаты за высшую группу инвалидности

Напоминаем, что базовый размер единовременного пособия составляет:

800 тыс. грн — в случае установления инвалидности I группы;

— в случае установления инвалидности I группы; 500 тыс. грн — II группы;

— II группы; 200 тыс. грн — III группы;

— III группы; 1 млн грн — в случае гибели (смерти) человека.

Важным изменением является внедрение механизма доплаты при установлении высшей группы инвалидности после повторной оценки (медицинского осмотра). Если во время повторного прохождения ЭКОПФЛ человеку установлена ​​высшая группа инвалидности из-за ранения, увечья, контузии или заболевания, связанных с исполнением обязанностей в период военной агрессии РФ в районах боевых действий или бомбардировок, за его обращением выплачивается разница между размером новой пособия и ранее полученной суммой. Раньше возможность такой доплаты вообще не предполагалась.

Новая универсальная форма заявления и продленные сроки обращения

В связи с реформированием процедуры была утверждена новая универсальная форма заявления на назначение и выплату помощи. Эта единственная форма актуальна как для первичного обращения за помощью, так и для оформления заявления на получение доплаты (разницы).

Также государство значительно увеличило срок подачи документов. Теперь человек, имеющий право на такую ​​пособие, может обратиться за его назначением в течение всего периода действия военного положения и еще три года после его прекращения или отмены. Напомним, ранее обратиться можно было только строго в течение трех лет со дня возникновения права на пособие.

В связи с этим Правительство обязало Пенсионный фонд пересмотреть решение об отказе в назначении помощи, принятые до 16 июня 2026:

ввиду истечения трехлетнего срока со дня возникновения права (пересмотр должен состояться до 1 июля 2026 года);

из-за формального отсутствия объекта в официальных перечнях критической инфраструктуры.

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