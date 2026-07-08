В Карпатах запустили систему электронного билета для туристов Сегодня 17:40 — Личные финансы

Средства от продажи билетов поступают непосредственно национальным природным паркам и заповедникам

В природоохранных территориях Карпатского региона была запущена система электронного билета. Новый онлайн-сервис позволяет заранее приобрести билет на посещение, а администрациям учреждений вести прозрачный учет посетителей и эффективнее управлять рекреационной нагрузкой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Для нас важно, чтобы национальные парки получали современные инструменты управления, а посетители — удобные сервисы. Электронный билет обеспечивает прозрачный учет посетителей, помогает более эффективно планировать рекреационную нагрузку и создает дополнительные возможности для развития природоохранных территорий», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Краснолуцкий.

Как будет работать электронный билет

Для посетителей система упрощает подготовку к поездке. Приобрести билет можно онлайн, оплатив его банковской картой , через Apple Pay или Google Pay.

После оплаты билет будет поступать на электронную почту, будет храниться в личном кабинете и будет содержать QR-код, который необходимо показать инспектору с экрана смартфона.

На что направят средства от продажи билетов

Средства от продажи билетов поступают непосредственно национальным паркам и заповедникам и могут направляться на содержание туристической инфраструктуры, обустройство маршрутов, природоохранные мероприятия, научные исследования, эколого-образовательную деятельность и улучшение сервисов для посетителей.

Кроме этого, администрации природоохранных территорий получают доступ к аналитике по посещаемости. Система позволяет отслеживать количество приобретенных билетов, популярность маршрутов, сезонность и другие показатели, помогающие более эффективно планировать работу, управлять рекреационной нагрузкой и принимать обоснованные управленческие решения.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине предлагают ужесточить запрет на использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов в заповедных зонах Карпат. Такую петицию № 41/010204−26эп зарегистрировали на сайте Кабинета Министров. Ее авторы призывают полностью запретить подобные поездки в заповедных зонах Карпатского региона, а также усилить контроль и ответственность за нарушение.

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