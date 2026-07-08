Во время теоретического экзамена на права кандидатов будут фотографировать: зачем это необходимо

Теперь, если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует оцифрованный образ лица человека, перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД осуществит фотографирование.
Оцифрованный образ лица вместе со сведениями о кандидате внесут в Единый государственный реестр МВД.
Как отмечают в МВД, это позволит обеспечить надлежащую идентификацию лица при получении административной услуги и сделает процедуру сдачи экзаменов более прозрачной.
Во время теоретического экзамена будут проводить дополнительную проверку
При сдаче теоретического экзамена технические средства контроля, встроенные в экран монитора автоматизированного рабочего места, будут осуществлять периодическое фотографирование кандидата в водители.
Полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным образом лица, содержащегося в Едином государственном реестре МВД.
Такое решение направлено на подтверждение экзаменующего лица и минимизацию рисков стороннего вмешательства или нарушение установленной процедуры.
«Обращаем внимание, что кандидатам в водители не нужно отдельно обращаться в сервисный центр МВД только для внесения оцифрованного образа лица в ЕГР МВД. Если такая информация отсутствует в реестре, фотографирование будет произведено непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена», — отметили в МВД.
Напомним, ранее в Главном сервисном центре МВД напомнили об основных правилах работы системы Е-записи. Для сдачи теоретического или практического экзамена гражданин может осуществить новую запись не ранее чем через 10 календарных дней после предварительной записи на соответствующую услугу — на 11-й день.
Один человек может осуществить не более четырех регистраций через систему Е-записи в течение календарного месяца на все виды услуг ТСЦ МВД.
Поэтому если гражданин уже использовал все четыре доступных записи на другие услуги, записаться на сдачу экзамена через Е-запись он не сможет до наступления нового календарного месяца.
Также Finance.ua рассказывал, что в Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предусматривает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима. Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов: