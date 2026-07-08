0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во время теоретического экзамена на права кандидатов будут фотографировать: зачем это необходимо

Личные финансы
1
Фото: Практический экзамен на права в сервисном центре МВД (Getty Images)
Фото: Практический экзамен на права в сервисном центре МВД (Getty Images)
Для кандидатов в водители вводится новая процедура при сдаче теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кандидатов будут фотографировать перед экзаменом

Теперь, если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует оцифрованный образ лица человека, перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД осуществит фотографирование.
Оцифрованный образ лица вместе со сведениями о кандидате внесут в Единый государственный реестр МВД.
Место для вашей рекламы
Как отмечают в МВД, это позволит обеспечить надлежащую идентификацию лица при получении административной услуги и сделает процедуру сдачи экзаменов более прозрачной.

Во время теоретического экзамена будут проводить дополнительную проверку

При сдаче теоретического экзамена технические средства контроля, встроенные в экран монитора автоматизированного рабочего места, будут осуществлять периодическое фотографирование кандидата в водители.
Полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным образом лица, содержащегося в Едином государственном реестре МВД.
Такое решение направлено на подтверждение экзаменующего лица и минимизацию рисков стороннего вмешательства или нарушение установленной процедуры.
«Обращаем внимание, что кандидатам в водители не нужно отдельно обращаться в сервисный центр МВД только для внесения оцифрованного образа лица в ЕГР МВД. Если такая информация отсутствует в реестре, фотографирование будет произведено непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена», — отметили в МВД.
Напомним, ранее в Главном сервисном центре МВД напомнили об основных правилах работы системы Е-записи. Для сдачи теоретического или практического экзамена гражданин может осуществить новую запись не ранее чем через 10 календарных дней после предварительной записи на соответствующую услугу — на 11-й день.
Один человек может осуществить не более четырех регистраций через систему Е-записи в течение календарного месяца на все виды услуг ТСЦ МВД.
Поэтому если гражданин уже использовал все четыре доступных записи на другие услуги, записаться на сдачу экзамена через Е-запись он не сможет до наступления нового календарного месяца.
Также Finance.ua рассказывал, что в Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предусматривает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима. Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов:
  • свыше 20 км/ч — 680 грн;
  • свыше 40 км/ч — 2040 грн;
  • свыше 60 км/ч — 2720 грн;
  • свыше 80 км/ч — 3400 грн;
  • превышение пять и более раз в год — 17 000 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems