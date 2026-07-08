НКЦБФР нашла еще два потенциальных мошеннических инвестпроекта Сегодня 16:55 — Личные финансы

Мошеннические инвестиционные проекты предлагают быструю сверхприбыль

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пополнила список сомнительных инвестиционных проектов двумя новыми платформами.

О каких проектах идет речь

LambdaTrade — по данным регулятора, компания выдает себя за инвестиционную платформу для украинцев — сайт имеет украинскую версию и на нем может зарегистрироваться любой из Украины. Однако у нее нет лицензий и разрешений, которые по закону нужны для привлечения денег украинцев.

Sevlushfoods — в НКЦБФР говорят, что проект предлагает купить токены под названием AGTI и обещает гарантированный и очень высокий процент доходности.

Комиссия обращает внимание, что ни один легальный финансовый инструмент не может гарантировать сверхприбыль без риска. Это базовый закон инвестирования, и тот, кто его нарушает или не понимает, как работают финансы, или сознательно вводит в заблуждение людей.

Комиссия выявила эти проекты во время мониторинга и зафиксировала признаки, указывающие на недобросовестное привлечение средств.

«Информацию о LambdaTrade, Sevlushfoods и других сомнительных проектах можно найти на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита инвесторов». Каждый, кто планирует инвестировать, может ознакомиться с полным списком мошеннических проектов по ссылке «, — отмечает регулятор.

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Почему это важно

Комиссия системно ведет список сомнительных инвестиционных проектов. Схема всегда одинакова, меняются только названия и обертка — сайт, токен, платформа, приложение. Цель — собрать деньги у людей, которые доверились громкому обещанию. Чем раньше о таком проекте узнают люди, тем меньше шансов, что кто-то потеряет свои сбережения.

Как распознать подобную схему самостоятельно

Насторожить должно уже само обещание гарантированного и высокого дохода — на реальном рынке доходность всегда связана с риском, никто не может обещать прибыль наперед. Другой сигнал — отсутствие лицензии. Проверить, есть ли она у компании — можно в реестрах на сайте Комиссии. Если компании там нет, работать с ней не стоит.

Вызывает сомнения и отсутствие физического адреса или офиса в Украине, когда платформа активно рекламируется для украинцев и имеет украиноязычную версию сайта.

Признаки потенциального мошенничества: психологическое давление (призыв немедленно принять решение), обещания эксклюзивного доступа или членства в закрытых клубах, а также предложения перевести средства в криптовалюте или на карточку физического лица. Главное правило: прежде чем вкладывать деньги, проверьте компанию в официальных реестрах, а не полагайтесь на отзывы или рекламу в соцсетях. Если компании нет в списке сомнительных, это еще не значит, что она надежная. Всегда можно обратиться в Комиссию с запросом.

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