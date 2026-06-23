Скільки разів можна записатися на іспит у сервісному центрі МВС Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Правила роботи системи Е-запису сервісних центрів МВС

Громадяни, які планують складати теоретичний або практичний іспит для отримання посвідчення водія, цікавляться, як часто можна записуватися на послугу та чи впливають інші записи в системі на можливість отримати місце на іспит.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали про основні правила роботи системи Е-запису

Коли можна повторно записатися на іспит

Для складання теоретичного або практичного іспиту громадянин може здійснити новий запис не раніше ніж через 10 календарних днів після попереднього запису на відповідну послугу — на 11-й день.

Скільки записів доступно протягом місяця

Одна особа може здійснити не більше чотирьох реєстрацій через систему Е-запису протягом календарного місяця на всі види послуг ТСЦ МВС.

Тому якщо громадянин уже використав усі чотири доступні записи на інші послуги, записатися на складання іспиту через Е-запис він не зможе до настання нового календарного місяця.

Чи можна скористатися терміналом самообслуговування

Окрім онлайн-реєстрації, запис на отримання послуг доступний через термінал самообслуговування, розташований у сервісному центрі МВС.

Реєстрації через термінал самообслуговування та через Е-запис обліковуються разом. Тому навіть якщо громадянин використав ліміт у чотири реєстрації через систему Е-запису, він не зможе здійснити запис через термінал самообслуговування.

Водночас для реєстрацій через термінал також діє обмеження — не більше чотирьох записів протягом календарного місяця для однієї особи. Такі записи здійснюються на поточний день за наявності вільних місць у сервісному центрі МВС.

У МВС рекомендують завчасно планувати отримання послуг та контролювати кількість використаних реєстрацій.

Також у відомстві нагадали, що після невдалого складання іспиту, зокрема практичного, повторний запис рекомендується здійснювати не раніше наступного дня.

Це пов’язано з необхідністю внесення результатів іспиту та відеоматеріалів до відповідних реєстрів і інформаційних систем. Після завершення обробки даних кандидат у водії може безперешкодно записатися на наступну спробу складання іспитів.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що у Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму.

Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн;

перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.

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