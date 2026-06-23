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Скільки разів можна записатися на іспит у сервісному центрі МВС

Особисті фінанси
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Правила роботи системи Е-запису сервісних центрів МВС
Правила роботи системи Е-запису сервісних центрів МВС
Громадяни, які планують складати теоретичний або практичний іспит для отримання посвідчення водія, цікавляться, як часто можна записуватися на послугу та чи впливають інші записи в системі на можливість отримати місце на іспит.
У Головному сервісному центрі МВС нагадали про основні правила роботи системи Е-запису.

Коли можна повторно записатися на іспит

Для складання теоретичного або практичного іспиту громадянин може здійснити новий запис не раніше ніж через 10 календарних днів після попереднього запису на відповідну послугу — на 11-й день.

Скільки записів доступно протягом місяця

Одна особа може здійснити не більше чотирьох реєстрацій через систему Е-запису протягом календарного місяця на всі види послуг ТСЦ МВС.
Тому якщо громадянин уже використав усі чотири доступні записи на інші послуги, записатися на складання іспиту через Е-запис він не зможе до настання нового календарного місяця.
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Чи можна скористатися терміналом самообслуговування

Окрім онлайн-реєстрації, запис на отримання послуг доступний через термінал самообслуговування, розташований у сервісному центрі МВС.
Реєстрації через термінал самообслуговування та через Е-запис обліковуються разом. Тому навіть якщо громадянин використав ліміт у чотири реєстрації через систему Е-запису, він не зможе здійснити запис через термінал самообслуговування.
Водночас для реєстрацій через термінал також діє обмеження — не більше чотирьох записів протягом календарного місяця для однієї особи. Такі записи здійснюються на поточний день за наявності вільних місць у сервісному центрі МВС.
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У МВС рекомендують завчасно планувати отримання послуг та контролювати кількість використаних реєстрацій.
Також у відомстві нагадали, що після невдалого складання іспиту, зокрема практичного, повторний запис рекомендується здійснювати не раніше наступного дня.
Це пов’язано з необхідністю внесення результатів іспиту та відеоматеріалів до відповідних реєстрів і інформаційних систем. Після завершення обробки даних кандидат у водії може безперешкодно записатися на наступну спробу складання іспитів.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що у Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму.
Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:
  • понад 20 км/год — 680 грн;
  • понад 40 км/год — 2040 грн;
  • понад 60 км/год — 2720 грн;
  • понад 80 км/год — 3400 грн;
  • перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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