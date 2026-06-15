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Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн

Страхування
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Вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль
Вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль
Вартість автоцивілки сьогодні може суттєво відрізнятися навіть для схожих автомобілів. В окремих випадках різниця між двома полісами сягає кількох тисяч гривень.
Водночас вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль. Причина — не лише в самому транспортному засобі, а й у змінах, які останніми роками відбулися на ринку автострахування.
У новому спецпроєкті Мінфіну розповідаємо, як сьогодні формується вартість автоцивілки та що насправді впливає на ціну поліса.
Зокрема, пояснюємо:
🔹 чому схожі автомобілі можуть отримати різну вартість поліса;
🔹 чому ціна автоцивілки може змінюватися навіть без ДТП;
🔹 що сьогодні впливає на вартість страхування;
🔹 як дрібне ДТП може перетворитися на великий рахунок за ремонт;
🔹 як змінився ринок автострахування за останні 10 років.

🔎 Читати спецпроєкт

За матеріалами:
Finance.ua
СтрахуванняАвтострахуванняАвтоцивілка
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