Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн Сьогодні 16:50 — Страхування

Вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль

Вартість автоцивілки сьогодні може суттєво відрізнятися навіть для схожих автомобілів. В окремих випадках різниця між двома полісами сягає кількох тисяч гривень.

Водночас вартість поліса може зростати навіть тоді, коли водій не потрапляє в ДТП та не змінює автомобіль. Причина — не лише в самому транспортному засобі, а й у змінах, які останніми роками відбулися на ринку автострахування.

У новому спецпроєкті Мінфіну розповідаємо, як сьогодні формується вартість автоцивілки та що насправді впливає на ціну поліса.

Зокрема, пояснюємо:

🔹 чому схожі автомобілі можуть отримати різну вартість поліса;

🔹 чому ціна автоцивілки може змінюватися навіть без ДТП;

🔹 що сьогодні впливає на вартість страхування;

🔹 як дрібне ДТП може перетворитися на великий рахунок за ремонт;

🔹 як змінився ринок автострахування за останні 10 років.



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