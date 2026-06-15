Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн
🔹 чому ціна автоцивілки може змінюватися навіть без ДТП;
🔹 що сьогодні впливає на вартість страхування;
🔹 як дрібне ДТП може перетворитися на великий рахунок за ремонт;
🔹 як змінився ринок автострахування за останні 10 років.
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