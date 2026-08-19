Об изменении каких данных должна знать Налоговая (сроки)

Если вы сменили местожительство, фамилию, имя, отчество или другие данные, содержащиеся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, об этих изменениях необходимо уведомить контролирующий орган.
Для чего это
Чтобы информация в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков оставалась актуальной.
Физические лица обязаны подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков в течение одного месяца со дня возникновения таких изменений.
Куда обращаться
Для обновления информации необходимо подать заявление по форме № 5ДР и документ, удостоверяющий личность.
Обратиться можно в любой налоговый орган лично или через представителя (при наличии соответствующих документов, для представителя — в том числе доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке).
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие изменения.
Например
Для подтверждения местожительства подается один из следующих документов: выписка из реестра территориальной общины, паспорт гражданина Украины в форме книжечки или временное удостоверение гражданина Украины.
Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом.
Для чего ГНС нужны эти данные
Информация о пересечении границы будет использоваться налоговой в совокупности с другими данными, в частности для:
определения налогового резидентства. проверки статуса физических лиц, в частности пребывания в Украине более 183 дней в течение года, для точного расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения;
предотвращения фиктивных операций. Выявление случаев, когда финансово хозяйственные документы или отчетность предприятия подписывает руководитель, который на дату подписания фактически находился за пределами Украины.