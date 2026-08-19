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Об изменении каких данных должна знать Налоговая (сроки)

Личные финансы
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Об изменении каких данных должна знать Налоговая (сроки)
Об изменении каких данных должна знать Налоговая (сроки)
Если вы сменили местожительство, фамилию, имя, отчество или другие данные, содержащиеся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, об этих изменениях необходимо уведомить контролирующий орган.

Для чего это

Чтобы информация в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков оставалась актуальной.
Об этом напоминает ГНС.

Сроки

Физические лица обязаны подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков в течение одного месяца со дня возникновения таких изменений.

Куда обращаться

Для обновления информации необходимо подать заявление по форме № 5ДР и документ, удостоверяющий личность.
Обратиться можно в любой налоговый орган лично или через представителя (при наличии соответствующих документов, для представителя — в том числе доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке).
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие изменения.

Например

Для подтверждения местожительства подается один из следующих документов: выписка из реестра территориальной общины, паспорт гражданина Украины в форме книжечки или временное удостоверение гражданина Украины.
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ВПЛ для подтверждения факта внутреннего перемещения и постановки на учет ВПЛ подают справку о постановке на учет ВПЛ.
Внесение изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков осуществляется в течение 3 рабочих дней со следующего дня после подачи заявления.

Как подать заявление

Заявление по форме № 5ДР можно подать физическому лицу — налогоплательщику:
  • в бумажной форме — в любой налоговый орган;
  • в электронной форме (с копиями подтверждающих документов, необходимых для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков):
  • с помощью информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» (cabinet.tax.gov.ua);
  • через мобильное приложение «Дія».
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«Своевременное обновление персональных данных помогает избежать недоразумений при получении налоговых услуг и обеспечивает достоверность информации в государственных реестрах», — пишет ГНС.
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Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом.

Для чего ГНС нужны эти данные

Информация о пересечении границы будет использоваться налоговой в совокупности с другими данными, в частности для:
  • определения налогового резидентства. проверки статуса физических лиц, в частности пребывания в Украине более 183 дней в течение года, для точного расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения;
  • предотвращения фиктивных операций. Выявление случаев, когда финансово хозяйственные документы или отчетность предприятия подписывает руководитель, который на дату подписания фактически находился за пределами Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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