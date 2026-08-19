«Укрпочта» упростила международные отправления за счет интеграции с Etsy
Как будет работать интеграция Укрпочты с Etsy
- автоматически импортировать заказы из Etsy;
- оформлять международные отправления без повторного ввода данных;
- автоматически передавать трек-номер после создания отправки;
- печатать ярлыки из Личного кабинета;
- оплачивать доставку онлайн;
- пользоваться накопительными скидками на международные отправления;
- бесплатно возвращать отправление, если их не удалось вручить.
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