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«Укрпочта» упростила международные отправления за счет интеграции с Etsy

Личные финансы
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На Etsy представлены украинские товары ручной работы
На Etsy представлены украинские товары ручной работы
Украинским продавцам на Etsy больше не придется вручную переносить данные по каждому заказу для оформления международной доставки. Укрпочта запустила интеграцию с платформой, где представлены более 1,7 млн украинских товаров ручной работы, крафтовой продукции, искусства и винтажных изделий.
Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Как будет работать интеграция Укрпочты с Etsy

После синхронизации Etsy-магазина с Личным кабинетом Укрпочты данные о новых заказах будут автоматически импортироваться в систему. Продавцу не нужно будет повторно вводить адрес получателя, контактную информацию и данные о содержимом отправки.
Украинские продавцы смогут:
  • автоматически импортировать заказы из Etsy;
  • оформлять международные отправления без повторного ввода данных;
  • автоматически передавать трек-номер после создания отправки;
  • печатать ярлыки из Личного кабинета;
  • оплачивать доставку онлайн;
  • пользоваться накопительными скидками на международные отправления;
  • бесплатно возвращать отправление, если их не удалось вручить.
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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно синхронизировать Etsy-магазин с личным кабинетом Укрпочты. После этого новые заказы будут импортироваться автоматически.
Продавцу останется оформить и оплатить отправку онлайн, распечатать ярлык или назвать трек-номер в отделении и передать посылку Укрпочте.
Компания отмечает, что будет доставлять такие отправления в любую из 230 стран и территорий мира.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаМалый бизнес
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