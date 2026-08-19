«Укрпочта» упростила международные отправления за счет интеграции с Etsy Сегодня 13:24 — Личные финансы

На Etsy представлены украинские товары ручной работы

Украинским продавцам на Etsy больше не придется вручную переносить данные по каждому заказу для оформления международной доставки. Укрпочта запустила интеграцию с платформой, где представлены более 1,7 млн украинских товаров ручной работы, крафтовой продукции, искусства и винтажных изделий.

Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Как будет работать интеграция Укрпочты с Etsy

После синхронизации Etsy-магазина с Личным кабинетом Укрпочты данные о новых заказах будут автоматически импортироваться в систему. Продавцу не нужно будет повторно вводить адрес получателя, контактную информацию и данные о содержимом отправки.

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Украинские продавцы смогут:

автоматически импортировать заказы из Etsy;

оформлять международные отправления без повторного ввода данных;

автоматически передавать трек-номер после создания отправки;

печатать ярлыки из Личного кабинета;

оплачивать доставку онлайн;

пользоваться накопительными скидками на международные отправления;

бесплатно возвращать отправление, если их не удалось вручить.

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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно синхронизировать Etsy-магазин с личным кабинетом Укрпочты. После этого новые заказы будут импортироваться автоматически.

Продавцу останется оформить и оплатить отправку онлайн, распечатать ярлык или назвать трек-номер в отделении и передать посылку Укрпочте.

Компания отмечает, что будет доставлять такие отправления в любую из 230 стран и территорий мира.

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