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Укрпочта устанавливает почтоматы в ЖК — как подать заявку

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Почтоматы Укрпочты будут появляться в жилых комплексах
Почтоматы Укрпочты будут появляться в жилых комплексах
Укрпочта расширяет сеть почтоматов и ищет новые места для их установки. Теперь почтоматы будут появляться в жилых комплексах. Представители ОСМД, управляющих компаний и ЖК могут самостоятельно предложить локацию для почтомата.
Об этом говорится в релизе компании.
В первую очередь компания рассматривает заявки в таких городах:
  • Киеве,
  • Одессе,
  • Львове,
  • Днепре,
  • других крупных городах.

Требования к месту для почтомата

Приоритет будут отдавать ЖК, вблизи которых нет стационарного отделения.
Почтомат могут установить у входа в дом или на другой открытой территории ЖК, если место доступно жителям. Для этого необходимы:
  • твердая и ровная поверхность;
  • возможность подключения к электросети 220 В;
  • стабильное мобильное покрытие.
Чтобы предложить локацию, представители ОСМД, управляющей компании или ЖК могут подать заявку на сайте Укрпочты. После этого компания проверит место, согласует условия установки и заключит договор.
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За доставку в почтомат отдельно доплачивать не нужно. Стоимость отправки такая же, как при получении в отделении — от 45 грн.
Посылка будет храниться в почтомате семь календарных дней. Если за это время ее не забрать, внутреннюю отправку вернут отправителю, а международную переместят в ближайшее отделение.

Где еще устанавливают почтоматы Укрпочты

Почтоматы также устанавливают в супермаркетах, торговых и бизнес-центрах, медицинских и сервисных учреждениях, университетах, гостиницах и коворкингах. Владельцы таких локаций могут подать заявку.
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Кроме того, Укрпочта развивает сеть партнёрских точек выдачи посылок. К сотрудничеству приглашают магазины, кафе, аптеки, АЗС и другие бизнесы.
Ранее компания сообщала о планах установить по Украине 1000 почтоматов и еще 600 ячеек быстрой выдачи в отделениях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаПочтомат
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