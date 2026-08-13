Укрпочта устанавливает почтоматы в ЖК — как подать заявку
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Укрпочта расширяет сеть почтоматов и ищет новые места для их установки. Теперь почтоматы будут появляться в жилых комплексах. Представители ОСМД, управляющих компаний и ЖК могут самостоятельно предложить локацию для почтомата.
Об этом говорится в релизе компании.
В первую очередь компания рассматривает заявки в таких городах:
Киеве,
Одессе,
Львове,
Днепре,
других крупных городах.
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Требования к месту для почтомата
Приоритет будут отдавать ЖК, вблизи которых нет стационарного отделения.
Почтомат могут установить у входа в дом или на другой открытой территории ЖК, если место доступно жителям. Для этого необходимы:
твердая и ровная поверхность;
возможность подключения к электросети 220 В;
стабильное мобильное покрытие.
Чтобы предложить локацию, представители ОСМД, управляющей компании или ЖК могут подать заявку на сайте Укрпочты. После этого компания проверит место, согласует условия установки и заключит договор.