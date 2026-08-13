Укрпочта устанавливает почтоматы в ЖК — как подать заявку Сегодня 14:26

Почтоматы Укрпочты будут появляться в жилых комплексах

Укрпочта расширяет сеть почтоматов и ищет новые места для их установки. Теперь почтоматы будут появляться в жилых комплексах. Представители ОСМД, управляющих компаний и ЖК могут самостоятельно предложить локацию для почтомата.

Об этом говорится в релизе компании.

В первую очередь компания рассматривает заявки в таких городах:

Киеве,

Одессе,

Львове,

Днепре,

других крупных городах.

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Требования к месту для почтомата

Приоритет будут отдавать ЖК, вблизи которых нет стационарного отделения.

Почтомат могут установить у входа в дом или на другой открытой территории ЖК, если место доступно жителям. Для этого необходимы:

твердая и ровная поверхность;

возможность подключения к электросети 220 В;

стабильное мобильное покрытие.

Чтобы предложить локацию, представители ОСМД, управляющей компании или ЖК могут подать заявку на сайте Укрпочты. После этого компания проверит место, согласует условия установки и заключит договор.

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За доставку в почтомат отдельно доплачивать не нужно. Стоимость отправки такая же, как при получении в отделении — от 45 грн.

Посылка будет храниться в почтомате семь календарных дней. Если за это время ее не забрать, внутреннюю отправку вернут отправителю, а международную переместят в ближайшее отделение.

Где еще устанавливают почтоматы Укрпочты

Почтоматы также устанавливают в супермаркетах, торговых и бизнес-центрах, медицинских и сервисных учреждениях, университетах, гостиницах и коворкингах. Владельцы таких локаций могут подать заявку.

Кроме того, Укрпочта развивает сеть партнёрских точек выдачи посылок. К сотрудничеству приглашают магазины, кафе, аптеки, АЗС и другие бизнесы.

Ранее компания сообщала о планах установить по Украине 1000 почтоматов и еще 600 ячеек быстрой выдачи в отделениях.

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