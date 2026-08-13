Зеленский заявил, что Украина подготовила новые предложения по мирным переговорам

Украина настаивает на усилении участия США в мирном процессе
Киев представил новые предложения в рамках мирного процесса под руководством Трампа, который в последние месяцы фактически вошел в тупик.
Зеленский не раскрыл деталей предложений, но заявил, что Украине нужно более активное участие США в мирном плане.
«Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. путин сейчас не хочет прекращать эту войну, и давления на него недостаточно», — сказал президент.
Он также отверг возможность уступить россию территории Донбасса, которые стремится захватить российский президент владимир путин. По словам Зеленского, для Киева ключевыми остаются гарантии безопасности.
Президент также согласился с оценками некоторых западных экспертов, что путин может попытаться расширить войну против НАТО, в частности, атаковать небольшие страны Балтии, входящие в Альянс.
«Он не знает, как закончить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну. Для него неважно, есть ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, быть на 100% уверенным, что победит, оккупирует, уничтожит или будет контролировать», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал, что Украина имеет лишь десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания участившихся атак рф. По словам Зеленского, одной десятой части сегодняшних запасов ракет Patriot было бы достаточно, чтоб сбить всю баллистику россии, а 5% хватит, чтоб страна прожила зиму.