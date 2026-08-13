0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский заявил, что Украина подготовила новые предложения по мирным переговорам

67
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина представила новые предложения по мирным переговорам и просит США активнее вовлекаться в мирный процесс.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Украина настаивает на усилении участия США в мирном процессе

Киев представил новые предложения в рамках мирного процесса под руководством Трампа, который в последние месяцы фактически вошел в тупик.
Зеленский не раскрыл деталей предложений, но заявил, что Украине нужно более активное участие США в мирном плане.
«Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. путин сейчас не хочет прекращать эту войну, и давления на него недостаточно», — сказал президент.
Он также отверг возможность уступить россию территории Донбасса, которые стремится захватить российский президент владимир путин. По словам Зеленского, для Киева ключевыми остаются гарантии безопасности.
Читайте также
Президент также согласился с оценками некоторых западных экспертов, что путин может попытаться расширить войну против НАТО, в частности, атаковать небольшие страны Балтии, входящие в Альянс.
«Он не знает, как закончить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну. Для него неважно, есть ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, быть на 100% уверенным, что победит, оккупирует, уничтожит или будет контролировать», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал, что Украина имеет лишь десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания участившихся атак рф. По словам Зеленского, одной десятой части сегодняшних запасов ракет Patriot было бы достаточно, чтоб сбить всю баллистику россии, а 5% хватит, чтоб страна прожила зиму.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийСША
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems