Как правильно разделить бизнес? Корпоративный договор, исключение партнера и раздел прибыли Сегодня 15:16

Как правильно разделить бизнес? Корпоративный договор, исключение партнера и раздел прибыли

Партнерство может помочь бизнесу быстрее развиваться, но без четких договоренностей оно легко превращается в борьбу за деньги, влияние и контроль над компанией. Хуже всего, что большинство таких конфликтов начинаются еще до запуска бизнеса — когда учредители просто не обсудили, что будут делать в сложной ситуации.

О самых распространенных причинах конфликтов между соучредителями и правилами, которые следует установить еще до старта компании, рассказал юрист для бизнеса Игорь Бандаренко в видео для Finance.ua

Главная ошибка партнеров — не договориться «на берегу»

По словам эксперта, украинский бизнес очень разный: где-то соучредители официально владеют долями в ООО, а где-то несколько человек работают через ФЛП и фактически считают себя партнерами, хотя юридически это не так.

Но проблема часто одна и та же — люди начинают совместный бизнес, не определив правила игры.

«Вы не договорились в самом начале о каких-то условиях, как вы будете вести бизнес, и зашли в него», — пояснил Бандаренко.

Внезапные расходы? Деньги к зарплате — это быстрое решение. Каталог с предложениями здесь.🔎

Конфликт может возникнуть из-за денег, управления компанией, распределения прибыли или даже из-за желания одного из учредителей выйти из бизнеса. К примеру, один партнер вкладывает средства, а другой фактически управляет компанией, работает с клиентами и держит все пароли. В какой-то момент оба могут решить, что именно они делают для бизнеса больше всего. И тогда обычный спор способен парализовать всю компанию — от работников до клиентов.

Что партнеры должны согласовать еще до запуска

Прежде учредителям следует определить, кто и что вкладывает в компанию. Это не обязательно только деньги. Вкладом могут являться время, имущество, профессиональные знания или даже полезные деловые связи.

«Нужно договориться о вкладах, кто что вкладывает. От этого зависит доля корпоративных прав в бизнесе», — отметил юрист.

Также нужно заранее определить, кто будет управлять компанией. Партнеры могут нанять директора или передать операционное управление одному из учредителей. В последнем случае стоит отдельно определить его вознаграждение — зарплату или дополнительную долю в бизнесе.

Читайте также Бизнес может реструктуризировать долги еще до банкротства — что надо знать

Еще один критически важный вопрос — как партнер сможет выйти из компании. Следует заранее прописать, может ли он продать свою долю другому учредителю или постороннему человеку, сколько времени будут иметь партнеры на ответ, как будет определяться цена доли и как будет проходить сама процедура продажи.

Корпоративный договор

Отдельно партнерам следует продумать, что делать в ситуации, когда они не могут принять важное решение. К примеру, один учредитель должен проголосовать за продажу имущества компании, но просто отказывается это делать. Если договоренностей нет, бизнес может оказаться в тупике.

Именно в таких случаях существует корпоративный договор. В нем можно заранее определить механизмы выхода из конфликтных ситуаций — в частности, процедуры голосования, выкупа доли и другие способы разрешения корпоративного спора.

Подробнее о том, какие условия следует прописать между партнерами, как защитить свою долю и что делать, если соучредители уже зашли в тупик, смотрите в видео по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.