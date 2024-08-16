Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам — Finance.ua
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Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам

Личные финансы
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Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам
Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из страны въезжали в Канаду, в частности, по программе CUAET. Визы были рассчитаны на три года. По истечении срока украинцы должны были покинуть Канаду. Тем не менее, Департамент миграции, беженства и гражданства Канады (IRCC) изменил решение.
Об этом пишет Vancouverok.
Нововведение касается тех украинцев, которые прибыли в страну до 31 марта 2024 года.
Эти граждане Украины имеют право подачи заявления на рабочую визу — для украинцев без лишней бюрократии будут открываться разрешения на работу.
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«Поэтому легализоваться, оставшись в стране, можно будет уже по рабочим программам. Кстати, многие канадские предприятия уже зарегистрировали рабочие места для украинцев в банке вакансий, бесплатном онлайн-портале правительства Канады», — сказано в сообщении.

Условия:

  • подать заявление нужно не позднее 31 марта 2025 года;
  • разрешения на работу будут действовать сроком до трех лет;
  • общие сборы по оформлению документов на процесс составят не более $255.
Пошаговая инструкция подачи заявки размещена на странице IRCC.
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Кроме того, сотрудники ведомства готовы оказать практическую помощь каждому при оформлении документов. Открытое разрешение будет отправлено по почте по указанному канадскому адресу.
«Вы можете подать заявку на получение нового разрешения на работу или продление открытого разрешения. Относительно продолжительности предполагаемого трудоустройства укажите желаемый срок (это важно) — до трех лет с даты нового оформления», — говорится на сайте департамента.

Справка Finance.ua:

  • ранее издание Globe & Mail со ссылкой на слова министра иммиграции Канады Марка Миллера сообщало, что канадскую программу по упрощенному приему украинских беженцев не будут продлевать на новый срок;
  • с 23 октября 2023 г. в Канаде начала действовать новая программа оформления гражданам Украины и членам их семей постоянного проживания в североамериканской стране;
  • с начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыло более 298 тыс. украинских искателей убежища.

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По материалам:
Finance.ua
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