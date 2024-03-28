Канада не продовжуватиме міграційну програму для українських біженців — Finance.ua

Канада не продовжуватиме міграційну програму для українських біженців Сьогодні 20:23 — Світ

Канада не продовжуватиме міграційну програму для українських біженців

Канадську програму зі спрощеного прийому українських біженців не будуть продовжувати на новий термін.

Про це пише Globe & Mail із посиланням на слова міністра імміграції Канади Марка Міллера.

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«Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця», — йдеться у матеріалі.

За його словами, продовження цієї програми «активно не розглядається».

Водночас Міллер наголосив, що Канада збереже «гнучкість» у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні. «Необхідна операційна гнучкість для реагування на події в Україні», — сказав міністр.

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Нагадаємо, що Канада у березні 2022 року оголосила програму «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки» (CUAET), за якою до країни досі прибуло майже 250 тисяч українців. Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання багаторічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безплатне поселення. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито й власники такої візи мусять до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.

Укрінформ За матеріалами:

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