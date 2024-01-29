Канада допомагатиме українським громадам відновлюватись за принципами інклюзивності — Finance.ua

Канада допомагатиме українським громадам відновлюватись за принципами інклюзивності Сьогодні 20:17 — Особисті фінанси

19 українських територіальних громад з 7 областей України підписали Меморандум про співпрацю, обговорення планів та пріоритетів секторальної підтримки громад в рамках реалізації міжнародної ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR).

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк.

За її словами, CLIR — спільна ініціатива України і Посольства та уряду Канади, мета якої - зробити так, щоб відбудова стосувалася не тільки інфраструктури і економіки, а також і соціальних послуг, які надаються на рівні громад.

Експерти CLIR допоможуть вибраним громадам планувати та реалізовувати своє відновлення, яке буде керуватись насамперед потребами жителів цих громад.

«Інклюзивний простір, інклюзивна економіка, відбудова за принципами безбар'єрності, доступність фізичного простору для всіх груп громадян — принципи, які сьогодні зафіксовані на всіх рівнях відбудови як загальнообов’язкові. Дуже важливо, щоб інклюзивність та безбар'єрність стали відчутними на найближчому до людей рівні - у територіальних громадах. Саме тому, нові планувальні документи повинні відповідати принципам безбар'єрності та інклюзивності», — наголосила парламентар.

Шуляк додала — в рамках продовження реформи децентралізації у 2024 році місцеве самоврядування долучатимуть до створення місцевих планів і цільових програм з безбар'єрності. Це допоможе визначити конкретні кроки для підвищення рівня інклюзивності у окремо взятих територіальних громадах.

Крім цього, у поточному році також планується розробити підходи щодо доступності просторів загального користування всіх форм господарювання, де надаються послуги громадянам.

«Йдеться про формування конкретних рекомендацій щодо закладів громадського харчування, торговельних об'єктів, інших громадських місць. На них зможе орієнтуватися бізнес для того, щоб створити більш доступний та інклюзивний простір», — пояснила Шуляк.

За словами народної депутатки, конкретні приклади запровадження принципів інклюзивності та безбар'єрності вже є у сфері містобудування та будівництва — наразі вже запроваджено нові державні будівельні норми, які передбачають підвищені вимоги до інклюзивності. Ними зобов’язані керуватися підрядники під час проєктування, будівництва і відновлення пошкоджених об'єктів.

Шуляк також нагадала — принцип «Будуємо краще, ніж було», закладений у системному законопроекті «Про основні засади відновлення», що зараз розробляється, також передбачає нові кращі вимоги з інклюзивності та безбар'єрності до житла, інфраструктури, міського простору.

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