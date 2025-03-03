Канада расширила санкции против россии — Finance.ua

Канада расширила санкции против россии Сегодня 11:28 — Мир

Канада расширила санкции против россии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита в Лондоне объявил о введении новых санкций против рф в ответ на ее длительную агрессию против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Канады.

«В ходе саммита премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических и 21 юридического лица, включая парамилитарные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять использованию россией сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине».

На сегодняшний день Канада ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии, и мы остаемся преданными сотрудничеству с нашими партнерами для усиления экономического давления на россию", — говорится в заявлении.

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«Борьба Украины за суверенитет — это борьба за свободу и демократию во всем мире. Важные дискуссии, которые мы провели сегодня, укрепили нашу общую решительность: как члены Альянса, мы будем оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины».

Канада будет рядом с Украиной, пока не будет справедливого и длительного мира. Слава Украине!", — заявил Трюдо.

Отмечается, что под санкции попали «9 лидеров поствагнеровских военизированных организаций, один член связанного с ними высшего российского военного руководства, 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, а также 12 связанных с ними организаций, отвечающих за добычу ресурсов».

Економічна Правда По материалам:

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