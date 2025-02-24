Канада передаст Украине $5 миллиардов из доходов от замороженных активов рф, — Трюдо Сегодня 14:55

Канада передаст Украине $5 миллиардов из доходов от замороженных активов рф, — Трюдо

Украинский народ не должен был пережить и одного дня полномасштабной войны с россией.

Об этом во время пленарного заседания «Поддерживай Украину» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Это не тот конфликт, которого Украина хотела или который она спровоцировала. Эта война начата по одной причине — стремление россии стереть украинскую историю и расширить территорию своей империи. Действия рф — не что иное, как прямое нападение. Мы должны сделать все, чтобы Украина получила долгосрочный мир, который не может быть достигнут без украинцев за столом».

Он призвал партнеров увеличить помощь Украине. Премьер Канады объявил, что Киев получит дополнительные 25 боевых машин пехоты LAV III и другие виды вооружения.

«Мы предоставим две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска в скором времени пройдут подготовку в Германии. Мы также предоставим системы посадки для самолетов F-16. Они были переданы два месяца назад. А также мы предоставим четыре авиационных тренажера для F-16 в ближайшие месяцы. Это вдобавок к миллионам боеприпасов и аптечек первой помощи. Мы также передадим первую часть помощи Украине в размере 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов», — добавил Трюдо.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС передаст Украине 3,5 миллиарда евро в марте 2025 года. Отмечается, что всего ЕС и страны-члены с начала полномасштабного вторжения рф передали Киеву 134 миллиарда евро.

УНІАН По материалам:

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