Канада не готова предоставить постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране — Finance.ua
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Канада не готова предоставить постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране

Мир
49
Канада не может давать разрешение на постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране после начала российской агрессии.
Об этом заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер.
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Он отметил, что в стране находятся около 300 тысяч украинских беженцев, многие хотят остаться в Канаде.

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«Многие украинцы хотят остаться. Учитывая войну, которая продолжается в Украине, существует определенная геостратегическая обеспокоенность, впрочем, я не готов предоставить полноценное право на постоянное проживание всем 300 тысячам украинцев», — сказал Миллер.
По его словам, предоставление подобного разрешения «может означать пораженческий месседж относительно войны в Украине».
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«Впрочем, есть люди, которые становятся канадцами, находясь здесь. У них рождаются дети, они вступают с канадцами в брак, поэтому следует проявить гуманность», — отметил министр.

Возможность подать заявки на постоянное место жительства

Миллер отметил, что желающие украинцы могут подавать заявки на получение статуса постоянного жителя «наравне со всеми остальными».
«Пока идет война — я не буду отправлять украинцев назад. Мы продолжаем разрешения на проживание и работу, так что нечего бояться», — заверил он.
Напомним, в Государственной службе занятости отметили, что после завершения войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время, проблема безработицы в первое время останется актуальной.
По материалам:
Укрінформ
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