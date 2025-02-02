Канада не готова предоставить постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране — Finance.ua

Канада не готова предоставить постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране Сегодня 19:06 — Мир

Канада не может давать разрешение на постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране после начала российской агрессии.

Об этом заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер.

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Он отметил, что в стране находятся около 300 тысяч украинских беженцев, многие хотят остаться в Канаде.

«Многие украинцы хотят остаться. Учитывая войну, которая продолжается в Украине, существует определенная геостратегическая обеспокоенность, впрочем, я не готов предоставить полноценное право на постоянное проживание всем 300 тысячам украинцев», — сказал Миллер.

По его словам, предоставление подобного разрешения «может означать пораженческий месседж относительно войны в Украине».

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«Впрочем, есть люди, которые становятся канадцами, находясь здесь. У них рождаются дети, они вступают с канадцами в брак, поэтому следует проявить гуманность», — отметил министр.

Возможность подать заявки на постоянное место жительства

Миллер отметил, что желающие украинцы могут подавать заявки на получение статуса постоянного жителя «наравне со всеми остальными».

«Пока идет война — я не буду отправлять украинцев назад. Мы продолжаем разрешения на проживание и работу, так что нечего бояться», — заверил он.

Напомним, в Государственной службе занятости отметили , что после завершения войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время, проблема безработицы в первое время останется актуальной.

Укрінформ По материалам:

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