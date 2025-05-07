Какие европейские страны позволяют украинцам голосовать на местных выборах — Finance.ua

Какие европейские страны позволяют украинцам голосовать на местных выборах Сегодня 07:45 — Мир

Какие европейские страны позволяют украинцам голосовать на местных выборах

Многие граждане Украины не знают, что значительное количество стран Европы и мира позволяет иностранцам голосовать по крайней мере на местных выборах. В Европе это давний элемент миграционной политики, позволяющий любому, кто там постоянно проживает, участвовать в жизни общины или региона.

Об этом пишет портал Nasz Wybir

Избирательная статистика показывает, что не только украинцы, но и другие проживающие в странах Европейского Союза иностранцы часто не знают об этой возможности или не пользуются ею. Там, где это разрешено, явка иностранцев на выборах часто значительно ниже средней по стране и составляет всего 12−20%.

Тем временем, участие в выборах является не только важным личным правом иностранцев, но и эффективным инструментом интеграции с местной общиной, а также потенциальным способом влияния на риторику и программы местных политиков.

Присутствие граждан Украины среди избирателей может, например, снизить готовность кандидатов-популистов пропагандировать враждебность к украинцам. И хотя в некоторых европейских странах до сих пор идут внутриполитические дебаты относительно целесообразности избирательного права (права голосовать) для иностранцев, информация об уже имеющихся возможностях демократического участия, которыми граждане Украины могут воспользоваться за рубежом, является важным вопросом.

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Граждане Украины могут участвовать в местных/региональных выборах, по меньшей мере, в 16 европейских странах. В большинстве случаев необходимым условием для участия является статус резидента — нужно иметь разрешение на постоянное проживание и/или проживать в стране в течение определенного периода, обычно от 2 до 5 лет. Такие требования существуют, в частности, в Финляндии, Швеции, Эстонии, Норвегии, Словакии.

В большинстве случаев временная защита не является постоянным проживанием и не дает права голоса на местных выборах. Исключение — Ирландия — единственная страна ЕС, где представители власти объявили, что находящиеся под временной защитой украинцы смогут принять участие в следующих местных выборах. Поскольку в Ирландии высокий процент находящихся под временной защитой украинцев в соотношении к населению (9-е место в ЕС), местная пресса предполагает, что голоса украинцев могут повлиять на результаты выборов в некоторых избирательных округах. Право голоса на местных выборах также имеют украинцы Шотландии и Уэльса, переехавшие по «кризисной» визе (Ukrainian Sponsorship Scheme).

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В Швейцарии и Великобритании украинцы могут голосовать только на некоторых выборах. Например, швейцарское законодательство отличается в зависимости от кантона, а в Великобритании все легально проживающие там иностранцы старше 16 лет могут голосовать на выборах в Шотландии и Уэльсе, тогда как в Англии и Северной Ирландии украинцы не имеют такой возможности.

Все иностранцы со статусом иммигранта, резидента или признанные беженцами могут голосовать на местных выборах в Венгрии. Все иностранцы, непрерывно проживавшие в Исландии не менее трех лет, тоже имеют право избирать местную власть.

Справка Finance.ua:

Борьба за право голоса для иностранцев идет также в Германии, Испании и других европейских странах.

В Швеции право голоса для иностранцев имеет почти 50-летнюю мирную историю с 1975 года.

Люксембург — уникальная страна, в которой иммигранты составляют почти половину (48%) населения, но их избирательные права не только не ограничиваются, но и всячески поддерживаются, а в 2022 году участие иностранцев в местных выборах было увеличено путем отмены требования к постоянному проживанию, которое ранее составляло 5 лет.

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