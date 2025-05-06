Сколько украинцев получили польское гражданство за последние 10 лет — Finance.ua

Сколько украинцев получили польское гражданство за последние 10 лет Сегодня 13:40 — Мир

Польша

Хотя Польша в последние годы была европейским лидером в принятии новых мигрантов, у нее все еще один из самых низких показателей натурализации в Европейском Союзе. Мигранты до сих пор редко получают польское гражданство, поэтому они не участвуют в выборах, а политики не борются за их голоса.

Об этом пишет портал Nasz Wybir

Показатель натурализации в Польше — соотношение мигрантов, получивших гражданство, к общему количеству иностранцев с визами и картами побыта, выданными сроком свыше 6 месяцев, — в 2021 году составил лишь 1,7%, тогда как средний показатель по Европейскому Союзу составил 2,2%. В 2021 году Испания, сравнимая с Польшей по площади и количеству населения, предоставила гражданство 144 000 мигрантам. Франция и Германия сделали гражданами по 130 000 человек, Италия — более 120 000, а Швеция — почти 90 000. В то же время, количество натурализованных иностранцев в Польше не достигло даже 10 000.

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В чем причина этого

Чтобы получить гражданство Польши в административном порядке, иностранец должен иметь постоянный источник дохода, арендовать или владеть квартирой, подтвердить знание польского языка на уровне B1, а также соответствовать одному из условий:

непрерывно и легально проживать в стране не менее 3 лет на основании вида на жительство или вида на жительство долгосрочного резидента ЕС;

непрерывно и легально проживать не менее 2 лет на основании вида на жительство или вида на жительство долгосрочного резидента и одновременно вступать в брак с гражданином/гражданкой Польши не менее 3 лет;

непрерывно и легально проживать в Польше не менее 10 лет и иметь вид на постоянное жительство, вид на жительство долгосрочного резидента ЕС или право на постоянное жительство;

непрерывно и легально проживать в Польше не менее 1 года, иметь вид на жительство, полученный на основании польского происхождения или Карты поляка.

Хотя эти требования не строгие (не обязательно отказываться от «старого» гражданства, достаточно иметь средний доход), до недавнего времени мало кто из иностранцев мог их выполнить. Сначала большинство украинцев и белорусов приезжали в Польшу как временные работники и оседали здесь только через несколько, а иногда и несколько десятков лет. Тот факт, что большинство мигрантов начинали работать сразу, без адаптационного периода, негативно сказалось на изучении языка. А регистрация на государственный экзамен B1, который проходит всего четыре раза в год, это настоящий вызов.

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Не удивительно, что в последнее десятилетие Польша предоставила гражданство меньшему количеству иностранцев, чем Швеция за год.

За последние 10 лет, с 2015 по 2024 год, гражданство Польши получили менее 40 000 украинцев (по данным Министерства внутренних дел, в 2015—2023 годах гражданство Польши получили 31 900 человек; данные о стране происхождения заявителей за 2024 год отсутствовали, но известно, что в целом было выдано 16 300 положительных решений, а украинцы составляли около половины в предыдущие годы).

Справка Finance.ua:

накануне полномасштабного российского вторжения в стране находились около 1 миллиона украинских трудовых мигрантов. После 2022 года к ним присоединилось более миллиона украинских беженцев, определенное количество из которых вернулись домой или отправились в другие страны Европейского Союза;

в начале 2025 года украинская община в Польше насчитывала около 1,7 миллиона человек. Это составляет более 4% населения страны.

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