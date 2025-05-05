В Польше планируют изменить подход к расчету минимальной заработной платы — Finance.ua

В Польше планируют изменить подход к расчету минимальной заработной платы Сегодня 09:15 — Личные финансы

В Польше планируют изменить подход к расчету минимальной заработной платы

Министерство труда не отказывается от своего плана сравнять минимальную заработную плату с базовой, но под давлением комментариев других министерств было решено исключить надбавки и премии из этой зарплаты.

«Мы решили, что изменения будут вводиться поэтапно», — сказала министр труда Агнешка Дземянович-Бонк в интервью PAP.

Правительственный законопроект о минимальной заработной плате, который должен адаптировать польские нормы к директиве ЕС об адекватной минимальной заработной плате, был направлен на общественное обсуждение в августе прошлого года.

Предложение предусматривало, что с 2026 года минимальная заработная плата станет эквивалентной базовой заработной плате. Однако изменения, внесенные в апрельской версии законопроекта, предполагают постепенное исключение таких составляющих, как функциональные надбавки, премии и другие выплаты, которые включаются в минимальную заработную плату.

Согласно предложенным изменениям, функциональная надбавка (дополнительная выплата, предоставляемая лицам, занятым на определенных должностях, связанная с выполняемой ими функцией. — Ред.) будет исключена уже с 1 января 2026 года, другие надбавки — через год, а премии — только в 2028 году.

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Эксперты также оценивают перспективы изменений. Алиция Котловская из Университета SWPS отметила, что выравнивание минимальной заработной платы с базовой зарплатой может снизить неравенство на рынке труда, особенно среди самых низкооплачиваемых работников. Однако она добавила, что слишком быстрое внедрение таких реформ может представлять риск для сектора низкооплачиваемых профессий, таких как торговля или гастрономия.

«Там же надбавки и премии составляют значительную часть зарплаты», — отметила Котловская, одновременно поддерживая поэтапный подход как рациональное решение.

В проекте также сохранились предыдущие положения, связанные с ежегодным повышением минимальной заработной платы. Новая версия проекта предусматривает сохранение механизма индексации минимальной заработной платы — согласно прогнозируемому росту цен на потребительские товары и услуги. В то же время референтное значение было установлено на уровне 55 процентов прогнозируемой средней зарплаты.

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В положениях также отмечено, что если прогнозируемый уровень инфляции на потребительские товары и услуги превышает 5-процентный порог, минимальная заработная плата будет обновляться дважды в год — в январе и июле. Для уровней инфляции ниже этой границы планируется одно повышение в начале года.

Справка Finance.ua:

с 1 января минимальная зарплата в Польше составляет 4626 zł брутто, а с 1 июля вырастет до 4 825 zł брутто. После вычета налогов в размере 20% работники будут получать 3701 zł нетто (41 054 грн) с января и 3 860 zł нетто (42 800 грн) с июля;

если посмотреть на предлагаемые зарплаты, то значительная часть украинцев зарабатывает немного выше минимальной заработной платы — 41% получают 30,5−34,9 злотых ($7,91 — $9,05) брутто за час работы.

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