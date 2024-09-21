Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование — Finance.ua
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Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование

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Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование
Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование, Фото: freepik
За год процент украинских ІТ-специалистов, использующих искусственный интеллект, вырос с 57% до 85%. Приблизительно половина из них (41%) использует ИИ почти ежедневно.
Об этом говорится в аналитике издания DOU.
84% айтишников не боятся потерять работу из-за ИИ. Боятся потерять работу 6% айтишников. Чаще других беспокоятся художники и аниматоры (9% считают, что искусственный интеллект может их заменить), разработчики (8%), QA и специалисты поддержки (по 7%).

Кто в IT чаще всего пользуется ИИ

Отмечается, что новички в IT (с опытом работы до года) используют ИИ чаще, чем опытные айтишники (более 10 лет опыта) — 89% против 79% соответственно.
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Отмечается, что нетехнические специалисты используют искусственный интеллект чуть чаще технарей: 91% против 84%.
Самые активные: маркетологи, дизайнеры и UI/UX-специалисты (95% используют инструменты ИИ). Используют ИИ в работе более 90% HR-специалистов, DevOps и специалистов по продажам.
Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование

Для чего используют ИИ в украинском IT

«Технические и нетехнические специалисты в ІТ по-разному используют ИИ-инструменты», — отмечают аналитики.
Технические специалисты, в основном (83%), применят ИИ для поиска информации, решений и подсказок.
Более 50% DevOps-инженеров, Data Scientists и Data Engineers и сисадминов используют его для написания кода и реже — для поиска ошибок и дебагинга.
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Нетехнические специалисты больше (84%) используют искусственный интеллект для генерирования текстов и писем, а для поиска информации или подсказок — 71%. Также около половины используются ИИ для переводов и поиска творческих идей.

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«Интересно, что искусственный интеллект для переводов используют как специалисты, хорошо знающие английский, так и те, кто его только учит. Чаще всего переводы с помощью ИИ используют специалисты с уровнем Pre-Intermediate (35%), однако четверть специалистов с уровнем Advanced тоже применяют ИИ для этих целей», — отмечают в DOU.

Насколько айтишники доверяют ИИ

Несмотря на активное использование ИИ, айтишники не склонны доверять этой технологии. Только 1% пользователей доверяют ему полностью, еще 27% преимущественно доверяют. Более половины имеют примерно одинаковый уровень доверия и недоверия к ИИ.
Боятся ли украинские айтишники конкуренции со стороны ИИ — исследование
Нетехнические специалисты доверяют ИИ чуть больше — 32% против 27% в технических. Чаще всего доверяют искусственному интеллекту дизайнеры, UI/UX-специалисты и специалисты по продажам (38%), самые скептические — художники и аниматоры (доверяют ИИ 20%), разработчики (22%) и DevOps (23%).
Опытные айтишники (+10 лет опыта) доверяют ИИ меньше: 24% из них доверяют ИИ, а 19% не доверяют. Среди айтишников с опытом до 10 лет — 28% доверяют и 12% не доверяют.
Отмечается, что ChatGPT — самый популярный ИИ-инструмент среди айтишников. На втором месте GitHub Copilot, а на третьем — Google Gemini.

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По материалам:
dev.ua
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