Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре — Finance.ua

Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре

Публичная бета мобильного образовательного приложения «Мрия», где будут использовать ИИ, будет запущена в сентябре 2024 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«В сентябре у нас стартует уже публичная бета „Мрии“. Мы год работали над этим проектом, в прошлом году презентовали его как определенное видение. В этом году к нему будет привлечено много школ и детей. У нас будет отдельная презентация с президентом в сентябре», — заявил глава Минцифры на образовательной конференции в Киеве.

Он отметил, что проект достойно себя показал, и уже была разработана экосистема продуктов.

Кроме того, по словам Федорова, «Мрия» способна помочь в режиме реального времени понимать, как работают те или иные стандарты и программы, и принимать быстрые изменения.

Напомним, еще в феврале Кабинет Министров поручил обеспечить использование мобильного приложения «Мрия» в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.

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В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения «Мрия», в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения.

В Минцифре отметили, что «Мрия ID» — это цифровая революция в образовании, которая поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям — развивать образовательный процесс, а родителям — контролировать его.

«Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию — с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. „Мрия“ поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории», — отметил Федоров.

Діло По материалам:

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