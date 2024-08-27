Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре

Казна и Политика
9
Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре
Искусственный интеллект в образовании: публичную бета-версию приложения «Мрия» запустят в сентябре
Публичная бета мобильного образовательного приложения «Мрия», где будут использовать ИИ, будет запущена в сентябре 2024 года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«В сентябре у нас стартует уже публичная бета „Мрии“. Мы год работали над этим проектом, в прошлом году презентовали его как определенное видение. В этом году к нему будет привлечено много школ и детей. У нас будет отдельная презентация с президентом в сентябре», — заявил глава Минцифры на образовательной конференции в Киеве.
Читайте также
Он отметил, что проект достойно себя показал, и уже была разработана экосистема продуктов.
Кроме того, по словам Федорова, «Мрия» способна помочь в режиме реального времени понимать, как работают те или иные стандарты и программы, и принимать быстрые изменения.
Напомним, еще в феврале Кабинет Министров поручил обеспечить использование мобильного приложения «Мрия» в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.
Читайте также
В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения «Мрия», в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения.
В Минцифре отметили, что «Мрия ID» — это цифровая революция в образовании, которая поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям — развивать образовательный процесс, а родителям — контролировать его.
«Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию — с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. „Мрия“ поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории», — отметил Федоров.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.