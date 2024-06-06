Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта — Finance.ua

Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта Сегодня 16:20 — Личные финансы

Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта

Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія»

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Отныне учебный процесс, профессиональное развитие и взаимодействие учителей, учеников и родителей — в едином приложении», — говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что «Мрія» — инициатива президента Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифры и МОН. Она поможет Украине пройти путь от устаревших советских методов обучения к современным и инновационным.

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«Мрія может стать фундаментом наиболее эффективной и быстрой системы образования в мире. Мы начинаем бета-тест приложения с украинских школ, ведь это самая большая образовательная аудитория — более 10 млн учеников, родителей и учителей. Тестирование пройдет 40 школ, а постепенно приложение Мрія сможет внедрить каждое образовательное учреждение. Далее масштабируем проект на каждое звено — от дошкольного до университетов. Наша главная цель — помочь учащимся реализоваться в жизни, родителям — лучше понимать успехи и сильные стороны детей, а учителям — устранить лишнюю бюрократию. Уверен, Мрія станет геймченджером в образовании», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Преимущества приложения:

учителям Мрія упростит ежедневную рутину, чтобы больше времени было на саморазвитие и взаимодействие с детьми;

родителям дает понимание сильных сторон детей, подсвечивает успехи и таланты, а также подсказывает, на что следует обратить внимание и где поддержать;

школьникам создает равный доступ к знаниям и самореализации в современном мире.

Как проходит тестирование Мрії:

Участники проверяют функционал в тестовой среде: проходят пользовательский путь и оценивают, как работает приложение и веб-версия Мрія — от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики достижений. Тренеры Мрія готовят учителей к учебному году: проводят тренинги, моделируют реальные ситуации пользования, отвечают на все вопросы. Учителя, родители и учащиеся из 40 школ впервые пройдут учебный год с Мрія.

«Мрія — новый опыт для всех участников учебного процесса. Школьники смогут руководить обучением по современным подходам и без лишнего стресса. Родители будут знать, что их детям нравится и удается лучше всего, а где нужна поддержка и внимание. Учителям Мрія упростит регулярную рутину, чтобы больше времени было на развитие детей», — добавил министр образования и науки Оксен Лесовой.

Какие возможности тестируют участники

Школьники:

цифровой образовательный документ Мрія ID;

учебные достижения;

план дня и список задач с дедлайнами;

библиотеку контента по интересам;

безопасные чаты на базе Signal.

Родители:

достижения ребенка;

расписание;

оценки и домашние задания;

библиотеку полезного контента;

безопасные чаты на базе Signal.

Учителя:

календарный план;

расписание;

журнал;

задания;

безопасные чаты на базе Signal;

библиотеку контента для профессионального развития.

После завершения бета-теста Мрія станет доступна всем украинским школам.

Справка Finance.ua:

1 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский представил новое образовательное цифровое приложение под названием «Мрія». По его словам, приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Он будет содержать библиотеку контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.



16 февраля Кабинет министров принял постановление о запуске образовательного цифрового приложения «Мрія»;

по данным Forbes.ua, на разработку приложения ушло $1,5 млн донорских средств и почти год работы 60 специалистов.

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