Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта — Finance.ua

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Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта

Личные финансы
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Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта
Минцифры запустило образовательное приложение «Мрія»: что умеет бета-версия продукта
Министерство цифровой трансформации запустило в пилотном режиме образовательное приложение «Мрія».
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Отныне учебный процесс, профессиональное развитие и взаимодействие учителей, учеников и родителей — в едином приложении», — говорится в сообщении.
В Минцифры напомнили, что «Мрія» — инициатива президента Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифры и МОН. Она поможет Украине пройти путь от устаревших советских методов обучения к современным и инновационным.
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«Мрія может стать фундаментом наиболее эффективной и быстрой системы образования в мире. Мы начинаем бета-тест приложения с украинских школ, ведь это самая большая образовательная аудитория — более 10 млн учеников, родителей и учителей. Тестирование пройдет 40 школ, а постепенно приложение Мрія сможет внедрить каждое образовательное учреждение. Далее масштабируем проект на каждое звено — от дошкольного до университетов. Наша главная цель — помочь учащимся реализоваться в жизни, родителям — лучше понимать успехи и сильные стороны детей, а учителям — устранить лишнюю бюрократию. Уверен, Мрія станет геймченджером в образовании», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Преимущества приложения:

  • учителям Мрія упростит ежедневную рутину, чтобы больше времени было на саморазвитие и взаимодействие с детьми;
  • родителям дает понимание сильных сторон детей, подсвечивает успехи и таланты, а также подсказывает, на что следует обратить внимание и где поддержать;
  • школьникам создает равный доступ к знаниям и самореализации в современном мире.

Как проходит тестирование Мрії:

  1. Участники проверяют функционал в тестовой среде: проходят пользовательский путь и оценивают, как работает приложение и веб-версия Мрія — от авторизации и наполнения журнала до чатов, уведомлений и аналитики достижений.
  2. Тренеры Мрія готовят учителей к учебному году: проводят тренинги, моделируют реальные ситуации пользования, отвечают на все вопросы.
  3. Учителя, родители и учащиеся из 40 школ впервые пройдут учебный год с Мрія.
«Мрія — новый опыт для всех участников учебного процесса. Школьники смогут руководить обучением по современным подходам и без лишнего стресса. Родители будут знать, что их детям нравится и удается лучше всего, а где нужна поддержка и внимание. Учителям Мрія упростит регулярную рутину, чтобы больше времени было на развитие детей», — добавил министр образования и науки Оксен Лесовой.

Какие возможности тестируют участники

Школьники:
  • цифровой образовательный документ Мрія ID;
  • учебные достижения;
  • план дня и список задач с дедлайнами;
  • библиотеку контента по интересам;
  • безопасные чаты на базе Signal.
Родители:
  • достижения ребенка;
  • расписание;
  • оценки и домашние задания;
  • библиотеку полезного контента;
  • безопасные чаты на базе Signal.
Учителя:
  • календарный план;
  • расписание;
  • журнал;
  • задания;
  • безопасные чаты на базе Signal;
  • библиотеку контента для профессионального развития.
После завершения бета-теста Мрія станет доступна всем украинским школам.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский представил новое образовательное цифровое приложение под названием «Мрія». По его словам, приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Он будет содержать библиотеку контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.
  • 16 февраля Кабинет министров принял постановление о запуске образовательного цифрового приложения «Мрія»;
  • по данным Forbes.ua, на разработку приложения ушло $1,5 млн донорских средств и почти год работы 60 специалистов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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