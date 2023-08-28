Фёдоров анонсировал новый цифровой сервис с искусственным интеллектом «Мрия». Что о нем известно — Finance.ua
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Фёдоров анонсировал новый цифровой сервис с искусственным интеллектом «Мрия». Что о нем известно

Казна и Политика
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Фёдоров анонсировал новый цифровой сервис с искусственным интеллектом «Мрия». Что о нем известно
Фёдоров анонсировал новый цифровой сервис с искусственным интеллектом «Мрия». Что о нем известно
На образовательной августовской конференции во время панельной дискуссии «Учебный год 2023/2024. Вызовы и решения» вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новое приложение «Мрия».
«Приложение „Мрия“ станет цифровым инструментом коммуникации с участниками учебного процесса и пространством возможностей», — отметил Михаил Федоров.
По его словам, задача «Мрии» — анализировать стандарты образования, места обучения ребенка, его преподавателей, оценки, потребляемый им информационный контент и на основе искусственного интеллекта и понимания образовательной траектории находить контент, который будет ему полезен.
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Министр сообщил, что в «Мрии» будут дневники, контент, возможность узнать больше о своем педагоге, предложить инновации, возможность найти гранты или спортивные площадки, а также много другой информации.
MVP или исходный продукт, по словам Федорова, планируют запустить в конце осени или зимой.
«Это будет возможность собирать качественную информацию для того, чтобы принимать качественные управленческие решения», — сказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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