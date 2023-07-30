В Украине стремительно растет стоимость высшего образования: цены на 2023 год — Finance.ua
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В Украине стремительно растет стоимость высшего образования: цены на 2023 год

Личные финансы
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По данным Госстата, стоимость высшего образования в Украине в 2022 году выросла на 7,2%. То есть, если годовой контракт в вузе стоит 25 000 гривен, то теперь он подорожал до 26 800 гривен.
Однако следует отметить, что эти показатели меняются от одного учебного заведения к другому, поэтому не являются правдивыми для всех. Аналитики утверждают, что в среднем рост произошел на 10−20%.
Сколько сейчас стоит обучение по контракту:
Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг — 50 000 гривен; право — 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30−40 000 гривен.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать за не менее 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ — 46 289 гривен.
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость «контракта» на филологии начинается от 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
В «Могилянке» год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности «Информационные технологии» составляет 70 000 гривен, а максимальная — 100 000 в год. Филологические науки стартуют от 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39−44 000 гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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