Из-за искусственного интеллекта 5,5 миллиона работников в Польше могут потерять работу — Finance.ua
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Из-за искусственного интеллекта 5,5 миллиона работников в Польше могут потерять работу

Личные финансы
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Из-за искусственного интеллекта 5,5 миллиона работников в Польше могут потерять работу
Из-за искусственного интеллекта 5,5 миллиона работников в Польше могут потерять работу
По данным исследования Personnel Service, искусственный интеллект может забрать работу более 5,5 миллионов работников в Польше.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
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Введением в последнее исследование Personnel Service стал анализ Международного валютного фонда, который показывает влияние развития искусственного интеллекта на рабочие места. Данные свидетельствуют, что во всем мире 40% сотрудники никак не почувствуют на себе внедрение технологий ИИ. 27% работников в мире смогут рассчитывать на более высокие зарплаты или меньшую рабочую нагрузку благодаря искусственному интеллекту, поскольку технология выполнит часть их работы, причем они станут работать меньше, а будут зарабатывать столько или больше. Существует также группа из 32% людей, чьи рабочие места — согласно анализу МВФ — могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта уже в ближайшие 5−10 лет.

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Как отметил Кшиштоф Инглот, основатель Personnel Service, применяя подсчеты МВФ к занятости в Польше, можно предположить, что влияние ИИ приведет к сокращению примерно 5,5 миллиона рабочих мест в Польше в ближайшие годы.
Инглот отметил, что ИИ также приведет к созданию новых рабочих мест, и это будут высококвалифицированные должности с высокими зарплатами.
Однако, как свидетельствуют данные исследования PS, поляки не задаются этим вопросом сейчас. Только 3% опрошенных считают, что могут потерять работу из-за искусственного интеллекта.

Справка Finance.ua:

  • более половины (51%) украинцев уверены, что ИИ не заменит их профессии. Еще 31% респондентов предполагают такую ​​вероятность, но не знают, как и когда это может произойти. 18% опрошенных ответили, что искусственный интеллект сможет заменить их профессии: 11% прогнозируют это в далеком будущем, а 7% уже учатся, чтобы уметь то, чего ИИ не сделает;
  • CapGemini, ведущая компания в сфере технологических услуг, сообщила, что крупные предприятия планируют внедрить системы искусственного интеллекта с множественными агентами уже со следующего года;
  • Украина занимает 63-е место в списке стран с индексом готовности к искусственному интеллекту, основанном на анализе цифровой инфраструктуры, человеческого капитала, трудовой политики, инноваций, интеграции и регулирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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