Україна на 63-му місці в індексі готовності країн до ШІ — Finance.ua

Україна на 63-му місці в індексі готовності країн до ШІ Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Україна на 63-му місці в індексі готовності країн до ШІ

Україна посідає 63-є місце в списку країн з індексом готовності до штучного інтелекту (ШІ), що ґрунтується на аналізі цифрової інфраструктури, людського капіталу, трудової політики, інновацій, інтеграції та регулювання.

Про це свідчать дані, які опублікував заступник начальника відділу структурної та кліматичної політики департаменту досліджень Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джованні Меліна.

Новий індекс готовності до штучного інтелекту відстежує 174 економіки. У п’ятірці країн-лідерів — Сінгапур (0,8), Данія (0,77), США (0,77), Нідерланди (0,76) та Естонія (0,76). До першої десятки країн також входять Фінляндія (0,75), Швейцарія (0,75), Нова Зеландія (0,75), Німеччина (0,75), Швеція (0,74).

Україна посідає 63-тє місце з індексом готовності до ШІ (0,51).

Замикають список, посідаючи 173-тє і 174-те місця відповідно, Афганістан (0,13) і Південний Судан (0,1).

На підставі нового індексу доходів можна зробити висновок, що багаті країни, як правило, краще підготовлені до впровадження ШІ, ніж країни з низьким рівнем доходу, йдеться в тексті.

«Виміряти ступінь готовності непросто, зокрема тому, що інституційні вимоги до інтеграції ШІ в масштабах всієї економіки все ще не визначені. Як показує панель, різні країни перебувають на різних стадіях готовності до використання потенційних переваг ШІ та управління ризиками», — зазначив Меліна.

Читайте також Microsoft інвестує кошти у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції

Він також є автором дослідження МВФ про вплив ШІ на світовий ринок праці. З нього, зокрема, випливає, що ШІ може вплинути на майже 40% робочих місць у всьому світі та може збільшити нерівність між країнами.

На підставі проведених досліджень МВФ вважає, що штучний інтелект може підвищити продуктивність праці, прискорити економічне зростання і збільшити доходи населення. Однак він також може знищити мільйони робочих місць і посилити нерівність. Під загрозою може опинитися 33% робочих місць у країнах з розвиненою економікою, 24% - у країнах з економікою, що розвивається, та 18% - у країнах з низьким рівнем доходу.

З іншого боку, в країнах з розвиненою економікою близько 30% робочих місць можуть виграти від інтеграції ШІ. Працівники, здатні використовувати цю технологію, можуть отримати підвищення заробітної плати або продуктивності праці, тоді як ті, хто не може цього зробити, можуть відстати. Молодим працівникам буде легше використовувати можливості, що відкриваються, тоді як літні працівники можуть зазнавати труднощів з адаптацією.

Читайте також Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження

У МВФ вважають, що директивним органам у країнах з розвиненою економікою слід розширювати системи соціального захисту, інвестувати в навчання працівників і приділяти пріоритетну увагу інноваціям та інтеграції ШІ. Координуючи свої дії на глобальному рівні, ці країни також мають посилити регулювання, щоб захистити людей від потенційних ризиків і зловживань та зміцнити довіру до ШІ. Пріоритетом політики для країн з ринком, що формується, та економік, що розвиваються, має стати створення міцного фундаменту шляхом інвестування в цифрову інфраструктуру та цифрове навчання працівників.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.