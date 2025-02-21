Какую работу ищут украинцы и сколько там платят — исследование OLX Сегодня 16:04 — Личные финансы

Какую работу ищут украинцы и сколько там платят — исследование OLX

В январе 2025 года украинцы преимущественно интересовались вакансиями разнорабочего, водителя, продавца и упаковщика. В ТОП-7 вакансий, которые чаще всего искали, вошли также грузчик, уборщик и кладовщик.

Об этом свидетельствуют данные аналитической службы OLX за январь 2025 года.

Если говорить о зарплатах в этих вакансиях, то медианная зарплата в должности разнорабочая составляет 22,5 тыс. грн, водителя — 30 тыс. грн.

Продавцам же в среднем было предложено 18,3 тыс. грн, упаковщикам — 18,5 тыс. грн. грн, грузчикам 19,5 тыс. грн, а уборщикам и кладовщикам — 11 тыс. грн. грн и 21 тыс. грн соответственно.

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Аналитики также назвали вакансии, которые искали, с самой высокой заработной платой. Такими оказались:

Служба в Силах обороны — медианная з.п. 70,5 тыс. грн;

дальнобойщик — 50 тыс. грн;

фасадчик — 47,5 тыс. грн;

плиточник — 46,8 тыс. грн;

рихтовщик — 45 тыс. грн;

штукатур — 42,5 тыс. грн;

каменщик — 42,5 тыс. грн.

Со стороны работодателей также наблюдается спрос на продавцов, водителей и служащих в силах обороны. При этом зарплаты достаточно существенно отличаются по регионам. Если в Волынской и Львовской областях водителям предлагают в среднем заработок в 35 тыс. грн, то в Тернопольской эти работники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

То же касается и вакансий продавцов: в Киевской области медиана обещанной работодателями з.п. в вакансиях составляет 20,5 тыс. грн, а в соседней Житомирской области — всего 14,2 тыс. грн.

Напомним, по недавним расчетам ПФУ средняя заработная плата за 2024 год составляет 17 486,60 грн. При этом, по оценке Минэкономики, средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен.

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