Правительство одобрило повышение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью — Finance.ua

Правительство одобрило повышение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью Сегодня 09:44 — Личные финансы

Правительство одобрило повышение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются двух основных нарушений:

парковка на специально обозначенных местах для лиц с инвалидностью без соответствующего права (за исключением случаев вынужденной остановки);

создание препятствий водителям с инвалидностью или тем, кто их перевозит, во время остановки или стоянки.

Также в законопроекте предлагают установить обязанность для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит, использовать специальный знак «Водитель с инвалидностью». Вместе с ним на авто должна быть размещена информация о наличии инвалидности в виде QR-кода. Это будет уникальный электронный идентификатор.

Если депутаты примут закон, то штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью увеличились до 300 необлагаемых налогом минимумов — до 5100 грн.

В настоящее время размер штрафа составляет от 1020 до 1700 грн.

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Напомним, в мае Кабинет Министров поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». В Кабмине отмечали, что законопроект позволит более эффективно контролировать соблюдение правил парковки, уменьшить количество нарушений и обеспечить справедливое использование льгот для лиц с инвалидностью.

В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляла 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%.

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