Новий старт у кар’єрі: де можна безкоштовно перекваліфікуватися у червні 2025 року — Finance.ua
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Новий старт у кар’єрі: де можна безкоштовно перекваліфікуватися у червні 2025 року

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Новий старт у кар’єрі: де можна безкоштовно перекваліфікуватися у червні 2025 року
Новий старт у кар’єрі: де можна безкоштовно перекваліфікуватися у червні 2025 року
Українці мають можливість безкоштовно перекваліфікуватися й опанувати нову для себе професію. Йдеться про міжнародну ініціативу Skills Alliance for Ukraine.
Це програма, що об’єднала понад 77 партнерів і спрямована на перекваліфікацію мешканців різних регіонів України. Особлива увага приділяється жінкам, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам і представникам вразливих груп — усім, хто прагне нового старту в професійній сфері.
Із посиланням на Мінекономіки розповідаємо, які програми перекваліфікації діють у червні 2025 року.

Програми від Beredskapslyftet (Швеція)

  • Онлайн та практичні курси з водіння вантажного транспорту для жінок (категорії C, CE, D)
Локації: Київ, Тернопіль, Кременець.
Теоретичний модуль відбувається онлайн, практичний — з проживанням на місці. Учасницям надаються безкоштовне житло, харчування, можливість привезти дитину у дитячий табір поруч із місцем навчання. Програма реалізується у партнерстві з компанією Scania.
Реєстрація постійна: reskillingukraine.com
  • Навчання на операторку автонавантажувача для жінок
Локація: Київ.
Програма охоплює теоретичну онлайн-частину та практичні сесії. Після завершення учасниці складають іспит та отримують державний сертифікат і можливість працювати у логістичних та виробничих центрах.
Старт: липень 2025.
Реєстрація: reskillingukraine.com
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  • Курс «Кар'єрний ментор» для ветеранів
Локація: Кременець.
Учасники опановують основи профорієнтації та консультування для подальшої підтримки ветеранів у цивільному житті.
Формат: 3-тижневий курс з практикою.
Наступні хвилі: серпень 2025 р.
Реєстрація: reskillingukraine.com

Перекваліфікація у Полтавській області від Welthungerhilfe (JERU)

  • Безоплатне навчання для вразливих категорій у Полтаві
Організація JERU (Welthungerhilfe) відкрила набір на програму для людей з інвалідністю, одиноких батьків, ВПО, ветеранів, жінок із дітьми, осіб з низьким доходом.
Учасники отримають:
— безкоштовне навчання;
— актуальні знання та навички;
— сертифікат про завершення;
— можливість працевлаштування.
Доступні професії: перукар, швачка, бухгалтер, логіст, овочівник, пасічник, садівник тощо. Локація: Полтава.
Початок навчання — серпень-вересень 2025 року.
Реєстрація до 30 червня 2025 року за посиланням.

Навчання у Дніпропетровській і Львівській областях: інклюзивна освіта для відновлення

ГО «Український Професійний Розвиток» у межах ініціативи Skills4Recovery реалізує серію курсів професійної підготовки та перепідготовки для вразливих категорій населення. Програма підтримується Skills Alliance і має на меті інтеграцію людей з інвалідністю та ветеранів у ринок праці. У червні-серпні 2025 року розпочнуться 11 навчальних груп.
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Курси передбачають офлайн-навчання на базі центрів професійної освіти, актуальні практичні навички, сертифікацію та підтримку працевлаштування. Всі програми — безоплатні. Реєстрація відкрита до 19 червня 2025 року (для Дніпра) та до 26 червня 2025 року (для Львова).

Навчання у Дніпрі

Старт 23 червня 2025 року
Локація: Дніпровський центр професійно-технічної освіти, вул. Чечелівська, 6-а)
Перекваліфікація на такі професії:
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • монтажник систем відновлюваної енергетики (2 групи);
  • електромонтер з ремонту електроустаткування (2 групи);
  • касир-контролер (2 групи).
Тривалість програм: до жовтня або листопада 2025 року залежно від напряму.

Навчання у Львівській області

Старт 1 липня 2025 року
Локація: Бориславський центр професійно-технічної освіти, вул. Героїв ОУН-УПА, 21
Тут можна перекваліфікуватися на електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Тривалість програми: до 24 листопада 2025 року.
Дедлайн реєстрації: 26 червня 2025 року.
Деталі та контакти можна дізнатися тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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