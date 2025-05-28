В Україні більше половини вакансій від роботодавців — для кваліфікованих працівників Сьогодні 10:02

В Україні більше половини вакансій від роботодавців — для кваліфікованих працівників

Понад половина вакансій, які пропонують роботодавці, розраховані для кваліфікованих робітників.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній.

«Більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, — це кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії. Тобто це люди без вищої освіти. …Профіль безробітних в Україні, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, більшість цих людей — люди з вищою освітою, які хочуть роботу, яка відповідає їхній кваліфікації, їхній освіті. А більшість вакансій, які повідомляються в ту саму службу зайнятості, це якраз вакансії кваліфікованих робітників», — сказав Завгородній.

Яких вакансій найбільше

Зокрема, за даними спільного дослідження МОН та міжнародних партнерів стосовно ринку праці, які навів Завгородній:

26% вакансій відкриті для кваліфікованих робітників з інструментом,

25% - для робітників з обслуговування устаткування,

12% - для найпростіших професій,

7% - для працівників у сфері торгівлі та послуг,

6% - для керівників,

4% - для технічних службовців.

Крім того, за його словами, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають потребам ринку праці, а також на невелику кількість фахівців з тих чи інших спеціальностей.

Над чим працює держава

Як зазначив Завгородній, держава намагається вирішити питання такого дисбалансу, розвиваючи такий напрямок, як освіта дорослих.

«Міністерство освіти і Міністерство економіки дуже багато роблять для того, щоб дорослі в Україні, це безробітні, ветерани, внутрішньо переміщені особи, жінки, просто дорослі, які хочуть змінити свою професію, могли швидко опанувати нову професію або спеціальність і відразу піти працювати. Ми працюємо з бізнесами, працюємо з міжнародними організаціями, Державною службою зайнятості. І за останні декілька років таких програм, де дорослі можуть прийти і перенавчитися, існує сотні… Це навчання вже пройшли десятки тисяч людей, лише в закладах професійно-технічної освіти за минулий рік. І ми сподіваємося, що їхня кількість буде лише збільшуватись», — сказав Завгородній.

Читайте також У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка)

Також, додав він, другий напрямок роботи — інфраструктурний, який стосується оновлення майстерень профтехів, обладнання, де також можуть здобувати нові професії або перенавчатися дорослі. В межах цього проєкту, як зазначив заступник міністра, планується щороку оновлювати не менше 100 майстерень, лабораторій, просторів у закладах професійно-технічної, фахової передвищої освіти.

«Лише за субвенцію з державного бюджету минулого року оновили 88 майстерень, цього року оновимо 89 майстерень, а разом з міжнародними партнерами — це ще більше ніж 50 майстерень щороку», — сказав Завгородній.

Окрім цього, протягом цього року триває оновлення всіх освітніх стандартів у фаховій передвищій освіті.

«Ми постійно, орієнтуючись на нові професійні стандарти, розробляємо програми в професійній освіті, як короткострокові програми для дорослих, так і довгострокові програми, за якими вчаться здобувачі освіти в усіх цих закладах», — сказав Завгородній.

Наразі, за його словами, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про професійну освіту, який передбачає фінансову автономію для закладів професійної освіти, наглядові ради, які будуть складатися з представників роботодавців, що дозволить роботодавцям більше впливати на ті самі освітні програми і на зміст освіти, запровадження грантів на здобуття освіти за дуальною формою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.