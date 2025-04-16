Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту — Finance.ua
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Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту

Казна та Політика
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Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту
Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту
Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про професійну освіту.
Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
За словами парламентарія, проєкт № 13107-д підтримали 264 народні депутати.
У документі пропонується поняття «професійно-технічна освіта» замінити на «професійну освіту», відповідна зміна стосується і закладів цього рівня освіти.
Передбачається також встановити нові принципи розвитку професійної освіти і її фінансування.
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Приватним закладам професійної освіти пропонується надати право вільного вибору мов навчання, які є офіційними мовами Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення української мови. При цьому за бажанням 8 студентів можуть створювати окремі групи з навчанням мовами меншин.
Пропонується встановити, що перекваліфікація профосвіти і перенавчання має бути доступним у будь-якому віці та впродовж життя.
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Передбачається, що з 2027 року профтехосвіта триватиме 3 роки та матиме академічний або професійний напрямок.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів затвердив законопроєкт «Про професійну освіту», що передбачає збільшення фінансової автономії профтехів і зменшення кількості типів закладів з 18 до двох.
За матеріалами:
Укрінформ
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