Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту — Finance.ua

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про професійну освіту

Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про професійну освіту.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

За словами парламентарія, проєкт № 13107-д підтримали 264 народні депутати.

У документі пропонується поняття «професійно-технічна освіта» замінити на «професійну освіту», відповідна зміна стосується і закладів цього рівня освіти.

Передбачається також встановити нові принципи розвитку професійної освіти і її фінансування.

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Приватним закладам професійної освіти пропонується надати право вільного вибору мов навчання, які є офіційними мовами Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення української мови. При цьому за бажанням 8 студентів можуть створювати окремі групи з навчанням мовами меншин.

Пропонується встановити, що перекваліфікація профосвіти і перенавчання має бути доступним у будь-якому віці та впродовж життя.

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Передбачається, що з 2027 року профтехосвіта триватиме 3 роки та матиме академічний або професійний напрямок.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів затвердив законопроєкт «Про професійну освіту», що передбачає збільшення фінансової автономії профтехів і зменшення кількості типів закладів з 18 до двох.

Укрінформ За матеріалами:

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