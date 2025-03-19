В Україні хочуть змінити систему професійної освіти — законопроєкт Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

В Україні хочуть змінити систему професійної освіти — законопроєкт

До Верховної Ради подали новий законопроєкт про професійну освіту. Він має встановити нові правові засади функціонування всієї системи професійної освіти.

Про це повідомляє Osvita.ua.

Документ передбачає, що 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі «ПТУ» будуть замінені одним основним типом закладу — «професійний коледж» і декількома специфічними типами.

Також на зміну терміну «кваліфікований робітник» («диплом кваліфікованого робітника») має прийти використання назви освітньої кваліфікації «фаховий спеціаліст» («диплом фахового спеціаліста») у сфері професійної освіти.

За новою версією закону, здобувачі професійної освіти стануть не учнями, а студентами, і зможуть отримувати професійні кваліфікації, навіть не маючи базової середньої освіти.

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Також законопроєкт передбачає право безоплатно здобувати професійну освіту за іншою професією, але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття попередньої кваліфікації та за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років.

Окрім того, документ передбачає створення нової системи фінансування закладів професійної освіти.

Водночас законопроєкт унормовує посилення автономії закладів професійної освіти: професійні коледжі зможуть самостійно укладати правила прийому, готувати власні освітні і навчальні програми та програми неформальної освіти й визначати, куди спрямовувати зароблені ними кошти.

Автори законопроєкту наголошують, що в разі прийняття законопроєкт дозволить вирішити певну кількість реальних проблем в системі професійної освіти, а також забезпечить подальший розвиток системи професійної освіти з урахуванням сучасних вимог і потреб усіх зацікавлених сторін.

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