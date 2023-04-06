Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

ВВП Украины после падения на 29,2% в прошлом году вырастет на 0,5%, а в следующем году — на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк, ожидавший в январе этого года более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году.

«Хотя экономический ущерб, причиненный Украине вследствие вторжения, огромный, разблокирование украинских портов в Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров помогают поддерживать экономическую активность в этом году», — говорится в обновленном Экономическом обзоре региона.

Банк напомнил, что согласно его последним оценкам, стоимость восстановления Украины выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

В то же время, он впервые обнародовал прогноз на 2025 год, который предусматривает ускорение роста до 6,5%.

Как сообщалось, в обнародованном на днях базовом сценарии МВФ динамика ВВП Украины в этом году определена от «минус» 3% до «плюс» 1%, а рост в следующем году ожидается на 3,2%. Однако МВФ уже сообщил, что с учетом лучших результатов четвертого квартала прошлого и первого квартала этого года склоняется к тому, что рост ВВП в 2023 году может оказаться на верхнем пределе этого диапазона.

Правительство Украины также прогнозирует в этом году рост ВВП на 1%. Нацбанк в январе снизил свою оценку до 0,3%, однако на днях заявил о высокой вероятности очередного ее пересмотра в сторону повышения, в частности, по меньшей мере, на 1 процентный пункт за счет лучшей, чем ожидалось, ситуации с энергоснабжением.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.