За 2022 год госдолг Украины не превысил 100% ВВП, но резко возрос в начале 2023-го: в чем причина — Finance.ua

За 2022 год госдолг Украины не превысил 100% ВВП, но резко возрос в начале 2023-го: в чем причина Сегодня 10:05 — Казна и Политика

За 2022 год госдолг Украины не превысил 100% ВВП, но резко возрос в начале 2023-го: в чем причина

По итогам 2022 года отношение государственного долга Украины к ВВП составило 84,4%. В МВФ и НБУ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе это соотношение не выйдет за рамки 100%.

Об этом 2 марта сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По состоянию на 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 4258 млрд грн или $116,4 млрд в валютном эквиваленте. За последний отчетный месяц показатель вырос на 4,6% — на 185 млрд грн или на $5,1 млрд.

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«Главная причина роста задолженности — привлечение первого транша макрофинансовой помощи от ЕС. 5/6 рост госдолга в январе приходится на увеличение внешней задолженности», — пояснил Гетманцев, уверяя, что ситуация с госдолгом контролируется.

За первые два месяца 2023 года на обслуживание государственного долга было направлено 12,6 млрд грн, что составляет 100% от плана и на 60% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля расходов на обслуживание госдолга в расходах общего фонда госбюджета за этот период сжалась до 3,1% (6,5% по итогам 2022 года).

«Весь прирост госдолга в валюте сейчас приходится на официальное льготное кредитование сроком до 35 лет, отсрочкой платежей до 10 лет, низкими ставками или вообще возможностью не платить проценты как в случае нынешнего „макрофина“ от ЕС. Поэтому валютные риски сейчас сдержанные. Оживление долгового рынка будет улучшать валютную структуру государственного долга», — резюмировал Гетманцев.

В 2023 году Украина заплатит по государственному долгу (по действующим на начало года соглашениям) 658,4 млрд грн ($18 млрд по нынешнему курсу), но по внешнему долгу — всего 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).

Из общей суммы выплат по внешнему долгу 28,2 млрд грн приходится на обслуживание и 94,2 млрд грн — на погашение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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