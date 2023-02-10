Украина благодаря приостановке выплат по долгам сэкономила $6 миллиардов — Минфин — Finance.ua
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Украина благодаря приостановке выплат по долгам сэкономила $6 миллиардов — Минфин

Казна и Политика
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Украина благодаря приостановке выплат по долгам сэкономила $6 миллиардов — Минфин
Украина благодаря приостановке выплат по долгам сэкономила $6 миллиардов — Минфин
Приостановка выплаты по долгам до конца 2024 года позволила сэкономить около 6 млрд долларов США бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями банковского холдинга JP Morgan.
«Сергей Марченко поблагодарил представителей холдинга за долгое сотрудничество во время войны. JP Morgan оказывали поддержку в проведении переговоров с инвесторами в украинские активы по отсрочке платежей по суверенным еврооблигациям. Переговоры были проведены в рекордно короткие сроки. Благодаря достигнутой договоренности с кредиторами Украины касательно приостановки выплат по долгам до конца 2024 года было сэкономлено около 6 млрд долларов США бюджетных средств», — говорится в сообщении.
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В ходе встречи стороны обсудили привлечение иностранных инвестиций в восстановление Украины. Министр финансов отметил, что Украина рассчитывает как можно скорее восстановить доступ к международному рынку капитала.
«Восстановление страны не может состоять только из льготного финансирования международных партнеров. Стоимость реконструкции составит сотни миллиардов долларов. Правительство Украины заинтересовано в создании благоприятной среды для привлечения частных инвестиций», — отметил Марченко.
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В министерстве отметили, что в отношении приоритетных сфер для привлечения частных инвестиций было акцентировано внимание на энергетике, природных ресурсах, IT и аграрном секторе. Марченко отметил, что Правительство Украины работает, в частности, с Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) группы Всемирного банка, над началом страхования военных рисков и получения инвестиционных гарантий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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