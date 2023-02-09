Госдолг Украины снова увеличился: сколько придется платить в 2023 году — Finance.ua

Госдолг Украины снова увеличился: сколько придется платить в 2023 году
По состоянию на февраль этого года прогнозируемые выплаты по государственному долгу увеличились как по внутренним, так и по внешним займам. Точные цифры госдолга в феврале еще неизвестны, однако вероятно, что эта сумма уже больше годового ВВП.
Об этом пишет 24 канал.
В декабре 2022 года госдолг составил 4,071 триллиона гривен. Из них на внешний долг пришлось 2,6 триллиона, а на внутренний — 1,4 триллиона гривен.
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Согласно февральским оценкам, ожидается, что по итогам 2023 года Украина выплатит 679,4 миллиарда гривен. Это на 20,9 миллиарда больше, чем в прошлом месяце. Из них:
- 548,1 миллиарда пойдут на погашение внутреннего долга. Сумма его обслуживания составит 209,6 миллиарда гривен;
- по внешнему долгу в этом году планируется оплатить 131,2 миллиарда гривен, из которых 44,2 миллиарда пойдут на обслуживание.
Пиковые выплаты по госдолгу придутся на май (108,3 миллиарда), июнь (91,2 миллиарда) и ноябрь (89,9 миллиарда).
На сколько вырастут заимствования в 2023 году
Плановые государственные заимствования в госбюджете в этом году вырастут на 3,8 миллиарда гривен — до 1707,4 миллиарда гривен. За эти изменения Верховная Рада проголосовала 7 февраля.
Дополнительные деньги пойдут на первоочередное восстановление инфраструктуры, здравоохранение, гранты для бизнеса и Фонд частичного гарантирования кредитов для сельского хозяйства.
Предельный объем государственного долга на конец 2023 года возрастет до 6 426,6 миллиарда гривен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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