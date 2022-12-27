Украина нарастила госдолг в валюте и гривне — Finance.ua

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Украина нарастила госдолг в валюте и гривне

Казна и Политика
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Украина нарастила госдолг в валюте и гривне
Украина нарастила госдолг в валюте и гривне
По состоянию на 30 ноября этого года государственный и гарантированный государством долг составил 3,93 трлн грн, или $107,46 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
В частности, внешний долг составляет 2,53 трлн грн (64,49% от общей суммы), или $69,31 млрд. В то же время внутренний долг составляет 1,39 трлн грн (35,51%), или $38,16 млрд.
В течение месяца сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 158,7 млрд грн, в долларовом — на $4,34 млрд.
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Как отметил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, основная причина роста госдолга в ноябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. Так, две трети прироста приходится на льготные долгосрочные займы ЕС (главным образом €2,5 млрд макрофинансовой помощи).
К концу ноября соотношение государственного долга к ВВП составило 83,1%, хотя годом ранее оно было на уровне 48,9%.
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С начала года госдолг в валютном эквиваленте увеличился на 9,7% или на $9,5 млрд, а в гривневом — на 47,1% или на 1,26 трлн грн.
Несмотря на ощутимый рост госдолга, долговые риски остаются контролируемыми, отметил Гетманцев. Большую часть суммы составляет внешняя задолженность. Коммерческую часть (еврооблигации и варранты) реструктуризировали до середины 2024 года.
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Кроме того, увеличиваются объемы грантового финансирования (безвозвратной помощи). По оценкам МВФ, объем полученных грантов увеличится с $14 млрд в текущем году до $18 млрд в 2023-м, а их доля в официальном финансировании составит 49%.
Нардеп добавил, что снижение долговых рисков и долговой нагрузки будет обеспечиваться за счет экономического восстановления, активных операций по госдолгу и конфискации российских активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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