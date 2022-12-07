Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл. за десятилетие — Всемирный банк — Finance.ua
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Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл. за десятилетие — Всемирный банк

Мир
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Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл. за десятилетие — Всемирный банк
Долги развивающихся стран достигли 12 трлн долл. за десятилетие — Всемирный банк
Внешний долг развивающихся стран более чем удвоился по сравнению с десятилетней давностью и достиг 12 трлн долл. в 2021 году.
Об этом заявил Всемирный банк, предупредив, что долговый кризис, с которым столкнулись эти страны, усугубился.
Пандемия вынудила многие страны брать больше заимствований, и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что мир столкнулся с пятой волной долгового кризиса.
«Многие страны уже столкнулись или рискуют столкнуться с долговым кризисом из-за растущей глобальной инфляции и повышения процентных ставок», — заявил он.
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По данным Всемирного банка, в этом году глобальный рост резко замедлится, а риск мировой рецессии в 2023 году вырастет на фоне одного из наиболее синхронных эпизодов на международном уровне... усиления политики за последние 50 лет.
«Для сокращения долга, повышения прозрачности и содействия более быстрой реструктуризации необходим комплексный подход, чтобы страны могли сосредоточиться на расходах, поддерживающих рост и сокращающих бедность», — добавил Малпасс.
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Всемирный банк сообщил в пресс-релизе, что беднейшие страны, имеющие право брать кредиты у Международной ассоциации развития (МАР), ныне тратят более десятой части своих доходов от экспорта на обслуживание своего долгосрочного государственного и гарантированного государством внешнего долга.
Это самая высокая доля с 2000 года, добавил директор.
В отчете также подтверждается изменение состава кредиторов. По состоянию на конец 2021 года 61 процент государственного и гарантированного государством долга стран с низким и средним уровнем дохода приходился на долю частных кредиторов по сравнению с 46 процентами в 2010 году.
В странах, имеющих право на участие в МАР, доля частных кредиторов увеличилась в четыре раза с 2010 года до 21 процента в 2021 году, а соотношение внешнего долга к валовому национальному доходу возросло с одной пятой до 36,2 процента за тот же период.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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