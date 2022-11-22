Госдолг приблизился к рекордной отметке: кому украинцы должны больше всего — Finance.ua

Госдолг приблизился к рекордной отметке: кому украинцы должны больше всего Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Госдолг приблизился к рекордной отметке: кому украинцы должны больше всего

Уровень государственного долга Украины на начало ноября 2022 года вплотную приблизился к рекорду в 100 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство УНИАН

На фоне войны в Украине с февраля текущего года средства не занимают на коммерческих условиях. Государство получает финансирование у стран-союзников и финансовых институций. Некоторые страны предоставляют деньги не только в кредит под льготные проценты, но и на безвозвратной основе (гранты).

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По данным Министерства финансов, доля бесплатного финансирования составляет около 40% всего международного финансирования, а это около 10 млрд долларов.

Однако задолженность растет, и в следующем году финансовые потребности превысят 70 млрд долларов, из которых 35 млрд долларов необходимо занять и затем значительную часть вернуть.

Ключевые кредиторы Украины

Как отмечают в Минфине, с начала этого года наибольшую сумму выделили Соединенные штаты (13 млрд долларов) и Европейский Союз (11,5 млрд долларов). Гранты США составляют 8,49 млрд долларов, а ЕС — всего 626 млн долларов.

Далее следуют: Международный валютный фонд (МВФ) — 2,7 млрд долларов, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — 2,32 млрд долларов, Всемирный банк — 1,7 млрд долларов. Это кредитные средства, которые нужно вернуть. ЕИБ единственный выделил 1 млрд долларов на восстановление страны.

Канада (1,5 млрд долларов), Германия (1,4 млрд долларов), Великобритания (1 млрд долларов), Япония (более 500 млн долларов).

О примерно одинаковой финансовой поддержке заявили Франция (332 млн долларов), Италия (330 млн долларов, 125 млн долларов — грант), Нидерланды (106 млн долларов, а еще 204 млн долларов — в процессе).

Правительство в этом году получило от Национального банка Украины в виде кредита через покупку ценных бумаг около 9 млрд долларов. До конца этого года планируется получить около 70 млрд гривен, а в 2023-м — около 200 млрд гривен.

В следующем году чиновники прогнозируют потратить на обслуживание долгов почти 415 млрд гривен, из них почти 99 млрд гривен (2,5 млрд долларов) пойдет на внешние долги.

Общий государственный долг Украины увеличится до почти 6,5 трлн гривен и составит более 100 процентов прогнозируемого годового валового внутреннего продукта. Это почти вдвое больше уровня, который был у нас в начале этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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